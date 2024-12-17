Rusya'nın Suriye'den Asker ve Teçhizat Çektiği İddia Edildi

Rusya, Suriye'den Asker ve Teçhizat Çekmeye Başladı İddası

Rusya'nın, Beşşar Esed rejiminin devrilmesiyle Suriye'den büyük ölçekte asker ve teçhizat çekmeye başladığı iddia edildi. CNN'nin ABD'li yetkililer ile bir istihbarat kaynağına dayandırdığı habere göre, Rusya'nın Hmeimim hava ve Tartus deniz üsleri gündemde.

Tartus'un Jeopolitik Önemi

Tartus'un jeopolitik önemini vurgulayan yetkililer, Libya'da bir liman olmaksızın Suriye'den çıkılmasının Rusları zor durumda bırakabileceğini savundu. Ayrıca, böyle bir durumda Rusların, "NATO'nun güney kanadında güçlerini yansıtacak bir Akdeniz limanı olmadan kalacağını" ileri sürdü.

Askeri Teçhizatın Çekilişi

Yetkililer, Rus güçleri ile Rusya'ya ait askeri teçhizatların Suriye'den büyük ölçekte çekilmeye başlandığını fakat bunun kalıcılığının sorgulandığını aktardı. Rus güçlerinin, Doğu Akdeniz ülkesi Suriye'den, Kuzey Afrika ülkesi Libya'ya deniz kuvvetlerini taşımaya başladığı kaydedildi.

Uydu Görüntüleri Ortaya Çıktı

Maxar kaynaklı 13 Aralık tarihli uydu görüntülerinde, Rusya'nın Suriye'deki askeri üslerinden ayrılmak üzere uçakları yüklemeye hazırladığı görüldü. Hmeimim hava üssünde bulunan iki AN-124 ağır askeri nakliye uçağının burun konileri kalkık ve kargo yüklemeye hazır olduğuna dair belirlemeler yapıldı.

Peskov ve Blinken'dan Açıklamalar

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, geçen haftaki basın toplantısında, Rusya'nın Şam'daki isyancılarla temas halinde olduğunu belirtmişti. Peskov, "Durumu sahada kontrol edenlerle temas halinde olmalıyız çünkü orada tesislerimiz ve personelimiz var" ifadelerini kullandı.

CNN'nin haberinde, Rusya'nın Hmeimim hava ve Tartus deniz üslerinde kalabilme ihtimaline yönelik HTŞ ile "müzakere ihtimalini" sorguladığı vurgulandı. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ise Rusya'nın Suriye'den çekilmesi hakkında yorum yapamayacağını ifade etti.

Suriye'deki Çatışmalar ve Gelişmeler

Suriye'de 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşşar Esed güçleri arasında çatışmalar yoğunlaşmıştı. Gruplar, 30 Kasım ile 7 Aralık tarihleri arasında Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi önemli illerde üstünlük sağlamıştı.

Başkent Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başlayan gruplara halk kitlelerinin de destek vermesiyle rejim, Şam ve diğer birçok bölgede kontrolü tümüyle kaybetti. Baas Partisi'nin 61 yıllık iktidarı sona ermiş durumda, rejim lideri Esed başkentten kaçmış durumda.

Öte yandan, Suriye Milli Ordusu da aralık ayında başlatılan Özgürlük Şafağı Operasyonu'nun ilk gününde Tel Rıfat ilçe merkezini terör örgütü PKK/YPG'den kurtarmıştır. Operasyonda Münbiç ilçesinin de kurtarılmasıyla, Fırat Nehri'nin batısındaki en büyük terör yuvası haline gelen bölge PKK/YPG'den temizlenmiştir.