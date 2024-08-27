Rusya'nın Ukrayna'ya Yönelik Hava Saldırıları İkinci Gününde Devam Ediyor

Rusya'nın Hava Saldırıları İkinci Günü

Rusya'nın, Ukrayna'ya yönelik düzenlediği hava saldırıları ikinci gününde de sürdü. Bugün, 10 çeşit füze ve 81 "Şahed" tipi insansız hava aracı (İHA) ile Ukrayna'ya saldırı gerçekleştirildi.

Ukrayna Hava Kuvvetleri'nden Açıklama

Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanı Mikola Oleşçuk, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Rusya'nın gece saatlerinde gerçekleştirdiği saldırıda 3 adet "Kinjal" aerobalistik füzesi, 1 adet "İskender-M" balistik füzesi, 1 adet "İskender-K" seyir füzesi ve 5 adet X-101 seyir füzesi ile 81 "Şahed" tipi İHA kullanıldığını bildirdi. Olaşçuk, hava savunma sistemleri sayesinde 5 X-101 füzesi ve 60 İHA'nın etkisiz hale getirildiğini belirtti.

Saldırılardan Etkilenen Bölgeler

Savaşın yoğunlaştığı bölgeler arasında Kiev, Hmelnitski, Rivne, Vinnitsa, Çerkası, Herson, Mikolayiv, Zaporijya, Harkiv, Dnipropetrovsk, Poltav, Jitomir, Sumi, Çernigiv ve Kirovograd yer alıyor.

Kiev'de Alarma Geçildi

Kiev Şehri Askeri İdare Başkanı Sergiy Popko, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, saldırının başkent Kiev'de 5 saatten fazla sürdüğünü duyurdu. Popko, İHA'ların şehre çok yönlü bir şekilde saldırdığını ve hava savunma güçlerinin gün boyunca 15'e yakın İHA ile birkaç füzeyi düşürdüğünü ifade etti. Ayrıca, bölgedeki ormanlık alanlara enkaz düştüğünü ve bazı yangınların çıktığını aktardı.

Kriviy Rig'deki Saldırı

Dnipropetrovsk Bölgesi Askeri İdare Başkanı Sergiy Lısak, Rusya'nın gece saatlerinde Kriviy Rig kentine bir oteli hedef alarak füze saldırısı gerçekleştirdiğini duyurdu. Bu saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin yaralandığı bildirildi.

Zelenskiy'in Açıklamaları

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, gece saldırılarında 4 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 16 kişinin yaralandığını duyurdu. Ailelerine başsağlığı dileyen Zelenskiy, Rusya'nın saldırılarına karşılık vereceklerini vurguladı.