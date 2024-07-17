Rusya'nın yeni silahı: Kiev'e atılan devasa bombalar!

Rusya, Ukrayna'daki askeri operasyonlarında kullandığı silahlarına bir yenisini eklediğini duyurdu. Birleşmiş Milletler tarafından sivilleri hedef aldığı gerekçesiyle eleştirilen Rusya, şimdi de 3 ton ağırlığındaki yeni bombaları kullanmaya başladı. Bu yeni bombaların, İsrail'in Gazze'de kullandığı bombalardan daha ağır ve daha yıkıcı olduğu belirtildi.

Gazze'de İsrail tarafından kullanılan ve Amerikan yapımı olan 2 bin kiloluk bombalar, geniş alanlarda büyük yıkıma neden oluyor. Bu bombalar, sivil ve askeri hedefleri ayırt etmeksizin etkili oluyor ve şehirlerin yapısını ciddi şekilde tehdit ediyor. Rusya'nın yeni bombaları ise, İsrail'in bu bombalarından bin kilo daha ağır ve daha geniş alanları etkileyebiliyor. Bu nedenle, uluslararası toplumdan gelen tepkiler daha da arttı.

Ukrayna'da kullanımı başlayan bu yeni bombalar, sivil alanlarda büyük hasar bırakıyor. Kiev'de hedef alınan bölgelerde, dev kraterler ve yıkılan binalar dikkat çekiyor. Bu bombaların kullanımı, uluslararası hukuk ve insan hakları kuruluşları tarafından da sert bir şekilde eleştiriliyor. Birleşmiş Milletler, bu tür silahların ayrım gözetmeksizin kullanılmasının savaş suçları kapsamına girebileceğini belirtti.