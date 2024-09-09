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Rusya: Orta Doğu'da Bölgesel Çatışma Tehlikesi

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Orta Doğu'da geniş çaplı bir savaş kışkırtma tehlikesine dikkat çekti ve Filistin sorununa dair çözüm önerileri sundu.

Yayın Tarihi: 09.09.2024 18:38
Güncelleme Tarihi: 09.09.2024 18:38
Rusya: Orta Doğu'da Bölgesel Çatışma Tehlikesi

Rusya'dan Orta Doğu Uyarısı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Orta Doğu'da bölgesel bir savaş kışkırtma çabalarının olduğunu belirtti.

Filistin Sorununa Dikkat

Riyad'da düzenlenen Rusya-Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi toplantısının sonrasında konuşan Lavrov, Filistin'deki insani durum ve siyasi çözüm için Birleşmiş Milletler'in (BM) kararlarına uymanın önemine vurgu yaptı.

ABD'nin Rolü

Lavrov, ABD'nin Orta Doğu üzerindeki tekelini koruma çabalarının başarısız olduğunu ifade ederek, Katar ve Mısır gibi ülkelerin önerilerinin yeterince dikkate alınmadığını belirtti. “Bu üzücü. Ateşkesi sağlamak acil bir gereklilik,” dedi.

Ukrayna Müzakereleri

Ukrayna ile barış müzakerelerine de değinen Lavrov, toprak takasının gündeme gelmeyeceğini ve insan hakları ihlallerinin sorun olduğunu söyledi. Batı'nın bu konuda dürüst bir yaklaşım sergilemediğinin altını çizdi.

İİT ile Görüşme

Lavrov, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha ile bir araya geldi. Taraflar, Gazze'deki çatışmaların acilen durdurulması ve müzakerelerin başlatılması gerektiği konusunda hemfikir oldu.

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