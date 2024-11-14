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Rusya, Orta Doğu'daki Gerginliği Azaltmak İçin Arap Ülkeleriyle Koordinasyonunu Sürdürecek

Rusya, Orta Doğu'daki gerginliği azaltmak için Arap ülkeleriyle koordinasyon yapacağını açıkladı.

Yayın Tarihi: 14.11.2024 14:15
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 14:15
Rusya, Orta Doğu'daki Gerginliği Azaltmak İçin Arap Ülkeleriyle Koordinasyonunu Sürdürecek

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Orta Doğu'da gerginliğin azaltılması amacıyla Arap ülkeleriyle koordinasyonu sürdüreceklerini duyurdu.

Zaharova, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT)-Arap Birliği Olağanüstü Ortak Zirvesi'ni değerlendirerek, zirvede Gazze ve Lübnan'da acilen ateşkesi sağlama, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarının uygulanması ve insani yardım sağlama çağrısında bulunulduğunu belirtti. Bu durumun, Rusya'nın yaklaşımıyla örtüştüğünü ifade etti.

Zaharova, açıklamalarına şöyle devam etti: "Bölge devletlerinin, Orta Doğu'da şiddetin acilen sona erdirilmesi ve durumun iyileştirilmesi konusunda öncü rol üstlenme kararlılığını takdir ediyoruz. Çatışma bölgesinde gerginliğin azaltılması ve uluslararası düzeyde meseleye siyasi diplomatik yolla çözüm aranması amacıyla Arap ve Müslüman ortaklar ile benzer yaklaşımı sergileyenler arasında yoğun koordinasyonu sürdürmeye hazırız."

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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