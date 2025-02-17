Rusya: Riyad'daki Toplantıya Dışişleri Bakanı Lavrov Katılacak

Rusya, Riyad'daki Önemli Görüşmeye Hazırlanıyor

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus ve Amerikan heyetlerinin yarın Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da gerçekleştireceği toplantıya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Peskov, toplantıya Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov'un katılacağını duyurdu ve bu görüşmede Rusya-Amerika ilişkilerinin iyileştirilmesi konusunun ele alınacağını belirtti.

Görüşme Detayları

Peskov, Lavrov ve Uşakov'un görüşme için bugün Riyad'a gideceğini ifade etti. Salı günü Amerikan mevkidaşlarıyla bir araya geleceklerini aktaran Peskov, sözlerine şöyle devam etti: "Görüşmede, Ukrayna meselesinin çözümü ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki görüşmelere hazırlıklarla ilgili konular da ele alınacak."

ABD ile Orta Doğu Durumu

Peskov, Riyad'daki toplantıda ABD ile Orta Doğu'daki durumu da ele almaya hazır olduklarını vurguladı. Ayrıca, Rusya ile ABD arasındaki müzakerelere Avrupa'nın da dahil edilme ihtimaline ilişkin, iki liderin telefon görüşmesinde mutabık kaldığı yüz yüze görüşme için hazırlıkların söz konusu olduğunu ifade etti.

Sözcü Peskov, Riyad'ın müzakereler için her iki taraf için de uygun bir yer olduğunu vurgulayarak, görüşmenin önemine dikkat çekti.