Rusya Savunma Bakanı Belousov, Hazar Filosu'nu Denetledi

Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov, Rus Donanması'nın Hazar Denizi'ndeki filosunun altyapı gelişimini denetlemek amacıyla Dağıstan Cumhuriyeti'ni ziyaret etti.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Belousov'un Hazar Filosu'nun altyapı çalışmalarına dair gözlemlerde bulunduğu belirtildi. Ziyaret sırasında askeri yetkililerle toplantı gerçekleştiren Belousov, filodaki askerlerin eğitimine ve gemi üslerinin geliştirilmesine yönelik bilgi aldı.

Toplantıda, Rusya Deniz Kuvvetleri Komutanı Aleksandr Moiseyev ve Hazar Filosu Komutanı Oleg Zverev, Belousov'a filonun altyapı projeleri hakkında detaylar sundu. Belousov, inşa edilen tesislerin en kısa sürede hizmete alınması gerektiğini vurguladı.

Ayrıca, Ukrayna'daki çatışmalarda görev alan başarılı askerlere devlet ödülleri takdim eden Belousov, bu durumun moral açısından önemli olduğunu ifade etti.