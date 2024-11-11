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Rusya Savunma Bakanı Belousov, Ukrayna'daki Birlikleri Denetledi

Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov, savaşan birlikleri denetleyerek cephedeki durumu değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 11.11.2024 16:56
Güncelleme Tarihi: 11.11.2024 16:56
Rusya Savunma Bakanı Belousov, Ukrayna'daki Birlikleri Denetledi

Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov'un, Ukrayna'daki savaşta yer alan Rus birliklerini denetlediği bildirildi. Rusya Savunma Bakanlığından yapılan resmi açıklamaya göre, Belousov, Rusya'nın Dnepr Askeri Grubu'nun yönetim merkezini ziyaret etti.

Belousov, Ukrayna'da savaşan birlikleri denetlerken, grubun komutanı Mihail Teplinskiy ile önemli bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda, cephedeki mevcut durum ve birliklerin gerekli teçhizatının sağlanması hakkında detaylı bilgi verildi.

Bakan Belousov, cephedeki başarılı eylemlerinden ötürü bazı askerlere ödül takdim etti. Bu durum, birliklerin morale ihtiyacı olduğu bir dönemde önemli bir motivasyon kaynağı olarak değerlendirildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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