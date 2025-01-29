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Rusya Savunma Bakanı Belousov, Ukrayna'daki Birlikleri Denetledi

Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov, Ukrayna'daki birlikleri denetleyerek askeri yetkililerle toplantı gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 29.01.2025 17:11
Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 17:11
Rusya Savunma Bakanı Belousov, Ukrayna'daki Birlikleri Denetledi

Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov, Birlikleri Teftiş Etti

Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov, Ukrayna'daki savaşta görev yapan Güney Askeri Grubu'na bağlı birlikleri yerinde denetledi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Belousov'un, Güney Askeri Grubu'nun yönetim merkezine yaptığı ziyarette birliklerin durumu hakkında bilgi aldığı belirtildi.

Toplantılarda Askeri Stratejiler Gözden Geçirildi

Denetim sırasında Belousov'a, Güney Askeri Grubu Komutanı Aleksandr Sançik eşlik etti. Sançik, Ukrayna cephesindeki son durumu ve belirlenen askeri görevlerin yerine getirilmesi konularında bilgi vererek birliklerin yenilenme sürecine dair detayları aktardı.

Belousov, toplantıda modern robotik sistemlerin tanıtımına da katıldı ve bu sistemlerin çeşitli amaçlar için hangi şekillerde kullanıldığına dair bilgiler aldı.

Askerlere Devlet Ödülleri Verildi

Denetim sonrası Bakan Belousov, savaşta görev alan başarılı askerlere devlet ödülleri takdim etti. Bu tören, askerlerin moral ve motivasyonunu artırmayı amaçlıyor.

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