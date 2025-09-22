Rusya Savunma Bakanlığı: Kalinovskoye, Dnipropetrovsk'ta Kontrol Altına Alındı
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Dnipropetrovsk bölgesindeki Kalinovskoye yerleşim biriminin kontrolünü ele geçirdiklerini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklama
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'daki faaliyetleriyle ilgili bilgi verildi. Açıklamada, "Doğu askeri birlikleri, Dnipropetrovsk bölgesindeki Kalinovskoye yerleşim birimini kurtardı." ifadesi kullanıldı.
Rusya Savunma Bakanlığı ayrıca hafta sonu Ukrayna'da Berezovoye yerleşim birimini ele geçirdiklerini duyurmuştu.