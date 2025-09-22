Rusya Savunma Bakanlığı: Kalinovskoye, Dnipropetrovsk'ta Kontrol Altına Alındı

Rusya Savunma Bakanlığı, Dnipropetrovsk'taki Kalinovskoye yerleşiminin Rus güçlerinin kontrolüne geçtiğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 22.09.2025 18:27
Güncelleme Tarihi: 22.09.2025 18:27
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Dnipropetrovsk bölgesindeki Kalinovskoye yerleşim biriminin kontrolünü ele geçirdiklerini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklama

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'daki faaliyetleriyle ilgili bilgi verildi. Açıklamada, "Doğu askeri birlikleri, Dnipropetrovsk bölgesindeki Kalinovskoye yerleşim birimini kurtardı." ifadesi kullanıldı.

Rusya Savunma Bakanlığı ayrıca hafta sonu Ukrayna'da Berezovoye yerleşim birimini ele geçirdiklerini duyurmuştu.

