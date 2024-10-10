Rusya Savunma Bakanlığı'na Nükleer Tesis Denetimi Yetkisi

Rusya'da Nükleer Tesislere Yeni Denetim Yetkileri

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Savunma Bakanlığına, nükleer silahlar ve askeri amaçlı nükleer enerji tesislerinde endüstriyel güvenliği denetleme yetkisi verdi.

Yeni Kararnamenin Ayrıntıları

Putin'in imzaladığı kararnamede, Savunma Bakanlığı, nükleer silahların ve askeri nükleer enerji sistemlerinin geliştirilmesi, test edilmesi ve imha edilmesi süreçlerindeki güvenliği organize etme yetkisini kazanmıştır. Bu bilgi, Rusya devlet yasal bilgiler web sitesinde yayımlandı.

Nükleer Caydırıcılığın Önemi

Vladimir Putin, 25 Eylül'de gerçekleştirdiği Güvenlik Konseyi toplantısında, nükleer caydırıcılık politikalarının güncellenmesi gerektiğinin altını çizdi. Bu bağlamda, nükleer güce sahip olmayan ülkelerin, nükleer güce sahip bir ülkenin desteği ile Rusya'ya saldırması durumunda bunu ortak bir saldırı olarak değerlendireceklerini belirtti.