Rusya'dan Önemli Açıklama

Rusya Savunma Bakanlığı, son bir haftada İngiltere üretimi 4 Storm Shadow (Fırtına Gölgesi) uzun menzilli seyir füzesinin Rus hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğünü açıkladı. Bakanlık, 21-27 Aralık tarihleri arasında Rusya-Ukrayna Savaşı'na dair genel bir değerlendirme yaptı.

Askeri Saldırılar ve Hedefler

Açıklamada, Ukrayna'daki askeri unsurlara yönelik yüksek hassasiyetli silah ve insansız hava araçları (İHA) ile düzenlenen saldırılar hakkında bilgiler verildi. Bu saldırıların, enerji altyapısı, askeri havaalanları, mühimmat depoları gibi kritik noktalara yönlendirildiği belirtildi.

Rus Savunma Bakanlığı, 4 İngiltere yapımı Storm Shadow füzesi, uzun menzilli Neptun füzesi, Fransız yapımı 2 Hammer, ABD yapımı 31 HIMARS füzesi ve 496 İHA'nın Rus hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiğini ifade etti.

Yeni Kazanımlar ve Kayıplar

Son bir haftada Ukrayna'nın Harkiv bölgesindeki Lozovaya ve Zagrızovo ile Donetsk bölgesindeki İvanovka, Gigant, Ostrovkisy, Krasnoye, Novıy Trud ve Storojovoye yerleşim birimlerinin Rus ordusunca ele geçirildiği kaydedildi. Aynı süreçte 51 Ukraynalı askerin esir alındığı bilgisi verildi.

Bakanlık, savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait toplamda 650 uçak, 283 helikopter, 38 bin 648 İHA, 590 hava savunma füze sistemi, 20 bin 57 tank ve zırhlı araç, 1504 çok namlulu roketatar, 20 bin 43 obüs ve havan topu ile 29 bin 584 özel askeri aracın imha edildiğini bildirdi.

Ukrayna ordusunun, 6 Ağustos'tan bu yana Kursk yönünde 44 bin 570 askerini, 259 tankını, 199 piyade savaş aracını, 141 zırhlı personel taşıyıcısını ve 1345 zırhlı aracını kaybettiği vurgulandı.