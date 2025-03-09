Rusya, Sumi ve Donetsk'te Kontrol Sağladı

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Sumi bölgesindeki Novenkoye ve Donetsk bölgesindeki Konstantinopol yerleşim birimlerinin kontrolünü ele geçirdiğini duyurdu.

Bakanlık, Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin Ukrayna’daki askeri faaliyetlerine dair güncel bilgiler paylaştı. Açıklamada, Rus ordusunun cephede önemli bir ilerleme kaydettiği belirtildi. "Sumi bölgesindeki Novenkoye mezrası, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin de Konstantinopol yerleşim yeri kurtarıldı" ifadesi dikkat çekti.

Son 24 Saatteki Saldırılar

Son 24 saatte, 143 bölgede Ukrayna'nın savunma sanayisi alanındaki doğal gaz işleme tesisleri, askeri havaalanı altyapısı ve İHA üretim merkezlerine yönelik saldırılar düzenlendi. Ukrayna ordusuna ait savaşın başlangıcından bu yana toplam 656 uçak, 283 helikopter, 45 bin 877 İHA, 600 hava savunma füze sistemi, 22 bin 90 tank ve zırhlı araç, 1525 çok namlulu roketatar, 22 bin 390 obüs ve havan topu ile 32 bin 630 özel askeri aracın yok edildiği bildirildi.