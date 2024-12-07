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Rusya: Suriye'de İstikrar İçin Girişimler Artırılmalı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Suriye'de istikrarın sağlanması için girişimlerin artırılması gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 07.12.2024 18:33
Güncelleme Tarihi: 07.12.2024 18:33
Rusya: Suriye'de İstikrar İçin Girişimler Artırılmalı

Rusya’dan Suriye İçin Acil İstikrar Çağrısı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirilen Astana Formatı Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda Suriye'deki durumun acil olarak istikrara kavuşturulması gerektiğini duyurdu. Bakanlık, bu konudaki girişimlerin yoğunlaştırılması ve temasların artırılması gerektiğine dikkat çekti.

Toplantıda Önemli İsimler Bir Araya Geldi

22. Doha Forumu marjında gerçekleşen toplantıya Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi katıldı. Daha sonrasında ise Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen de toplantıya dahil oldu.

Gerginlik Kaygıları ve Uluslararası İlkeler

Toplantıda, Suriye'deki gerginliklerin artması hususunda endişelerin dile getirildiği ve ülkenin egemenliği, birliği ve toprak bütünlüğü ilkelerine saygı duyulması gerektiği vurgulandı. Ayrıca, BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararı'na bağlı kalma gerekliliği ifade edildi.

Gelecek İçin Umut Var

Bakanlar, Astana Formatı garantör ülkeleri'nin Suriye'deki durumu acilen istikrara kavuşturmak için iş birliği içerisinde çalışmaları konusunda mutabık kaldı. Bu toplantı, uluslararası düzeyde Suriye için yapılan diplomatik çabaların önemli bir parçasını teşkil ediyor.

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