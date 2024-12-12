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Rusya, Suriye'deki Geçici Yönetimle Temas Kurdu

Mihail Bogdanov, Rusya'nın Suriye'deki geçici yönetimle diplomatik temaslar kurduğunu açıkladı.

Yayın Tarihi: 12.12.2024 21:48
Güncelleme Tarihi: 12.12.2024 21:48
Rusya, Suriye'deki Geçici Yönetimle Temas Kurdu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Orta Doğu ve Afrika Özel Temsilcisi ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Suriye'de Baas rejiminin devrilmesinin ardından kurulan geçici yönetimle temas kurduklarını bildirdi.

Bogdanov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Suriye'deki son gelişmelere ilişkin bilgi verdi. Söz konusu temasların, başkent Şam'da bulunan siyasi komiteyle gerçekleştirildiği belirtildi. Bogdanov, "Onlar, diplomatik misyon temsilcileriyle görüşüyor. Büyükelçiliğimizin temsilcileri de onlarla görüştü." ifadelerini kullandı.

Görüşmede öncelikle diplomatik misyonlarının ve Suriye'deki Rus vatandaşlarının güvenliğinin sağlanması konularının ele alındığını dile getiren Bogdanov, temasların yapıcı şekilde ilerlediğini ve verilen sözlerin yerine getirileceğine dair umut duyduğunu belirtti.

Rus askeri üslerinin durumu hakkında da açıklamalarda bulunan Bogdanov, "Üsler Suriye topraklarında kalıyor. Şimdilik bu konuda başka bir karar alınmadı. Bu üsler Suriye yönetiminin isteği üzerine orada konuşlandırıldı. Hedefimiz teröristlerle, DEAŞ ile mücadeleydi." dedi.

Son olarak, Suriye'nin Lazkiye ilindeki Rusya'ya ait Hmeymim Hava Üssü'nün, terörle mücadeledeki önemine dikkat çekerek, "Herkes, terörle ve DEAŞ'ın kalıntılarıyla mücadelenin bitmediği konusunda hemfikir. Bu ortak çabaların pekiştirilmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

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