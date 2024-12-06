Rusya, Suriye'deki Vatandaşlarına Ülkeden Ayrılma İmkanını Hatırlatıyor

Rusya'nın Şam Büyükelçiliği, Suriye'deki askeri ve siyasi durumun giderek zorlaşması üzerine, Rus vatandaşlarının ülkeden ayrılma imkanlarına dikkat çekti.

Büyükelçiliğin resmi Telegram kanalından yapılan açıklamada, Suriye’deki durumun "zor" olduğu vurgulandı. Büyükelçilik ve konsolosluk faaliyetlerinin devam etmekte olduğu ifade edilerek, "Zorlaşan askeri ve siyasi durum nedeniyle Suriye'deki Rus vatandaşlarına mevcut havaalanları üzerinden ticari uçak seferleriyle ülkeden ayrılma imkanına sahip olduklarını anımsatırız," denildi.