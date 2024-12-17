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Rusya: Suriye'nin Geleceği Suriyelilerin Elinde

Rusya, Suriye'nin geleceğinin sadece Suriyeliler tarafından belirlenmesi gerektiğini vurguladı. Kapsamlı diyalog çağrısı yapıldı.

Yayın Tarihi: 17.12.2024 12:21
Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 12:21
Rusya: Suriye'nin Geleceği Suriyelilerin Elinde

Rusya: Suriye'nin Geleceği Suriyelilerin Elinde

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Suriye'nin geleceğinin Suriyeliler tarafından belirlenmesi gerektiğini duyurdu. Bakanlık, Suriye'deki Baas rejiminin devrilmesinin ardından ortaya çıkan duruma ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Kapsamlı Diyalog Çağrısı

Açıklamada, Heyet Tahrir Şam (HTŞ) lideri Ahmed eş-Şera'nın önceki açıklamalarına da yer verilerek, Suriye'de kurulan geçici yönetim temsilcilerinin devlet kurumlarını çalıştıracağı, düzen ve güvenliği sağlayacağı vurgulandı. Aynı zamanda suç içerikli eylemlerin ve yargısız infazların önlenmesi gerektiği belirtildi.

Tarihi ve Dini Birlikteliğe Dikkat

Bakanlık, Suriye'de Hıristiyan ve Müslümanların yüzyıllar boyunca bir arada yaşadığını hatırlattı. Ayrıca, Antakya Rum Ortodoks Patrikhanesi merkezinin Şam'da bulunduğuna dikkat çekerek, "Suriye'nin, dini ne olursa olsun tüm vatandaşlar için vatan olması gerektiği" ifadeleriyle bu birlikteliğe vurgu yaptı.

Birleşmiş Milletler İlkelerine Vurgu

Açıklamada şöyle denildi: "Suriye'deki durumun iyileştirilmesine giden yol, Suriyeliler arasında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından belirtilen 2254 sayılı karardaki temel ilkeler doğrultusunda ulusal birliği sağlamayı ve kapsamlı siyasi çözüm sürecini teşvik etmeyi hedefleyen kapsamlı bir diyalogun başlatılmasından geçiyor. Suriye'nin geleceğinin Suriyeliler tarafından belirlenmesi, Rusya için büyük bir öneme sahip."

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