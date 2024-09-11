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Rusya: Türk Aktivist Eygi'nin Ölümü Üzerine Açıklama

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Türk-Amerikan aktivist Eygi'nin öldürülmesini trajik buldu ve Gazze'deki duruma dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 11.09.2024 18:18
Güncelleme Tarihi: 11.09.2024 18:18
Rusya: Türk Aktivist Eygi'nin Ölümü Üzerine Açıklama

Rusya'dan Eygi'nin Ölümü Üzerine Trajik Açıklama

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Türk-Amerikan vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi'nin İsrail askerleri tarafından öldürülmesini 'trajik' bir olay olarak değerlendirdi. Zaharova, bu durumun Gazze Şeridi'ndeki gerginliğin azaltılması ve çözüme kavuşturulması gerektiğini ortaya koyduğunu belirtti.

Moskova'da Basın Toplantısı

Moskova'da düzenlenen basın toplantısında Eygi'nin ölümüyle ilgili gelen sorulara yanıt veren Zaharova, "Bu, Gazze Şeridi'nde gerginliğin azaltılması ve meselenin çözüme kavuşturulması gerektiğini gösteriyor." ifadesini kullandı.

İnsani Yardım Çağrısı

Zaharova, kanın dökülmeye devam etmesi ve işgal altındaki Filistin topraklarında artan şiddetle ilgili, "Ateşkesin sağlanması ve Gazze halkına insani yardımın acilen ulaştırılması gerekiyor. Ancak bu şekilde gerginliğin artmasından kaçınılabilir." dedi.

Uluslararası Güvenlik Endişeleri

ABD'nin Japonya'ya kısa ve orta menzilli füze yerleştirme planları hakkında değerlendirmelerde bulunan Zaharova, Rusya ile Çin'in bu duruma tepki göstereceğini ifade etti. Ayrıca, Moskova bölgesine düzenlenen İHA saldırıları ile ilgili olarak, etkinin ABD ve İngiltere'den kaynaklandığına dikkat çekti.

Barış Planı Görüşmeleri

Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un barış planı hazırlığı hakkında bilgi veren Zaharova, bu planın Rusya'ya henüz iletilmediğini vurguladı.

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