Rusya, Türkiye'nin Suriye Sınırındaki Güvenlik Endişelerini Destekliyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye'nin Suriye sınırındaki güvenlik sorunlarıyla ilgili kaygılarını anlayışla karşıladıklarını dile getirerek, "Türkiye'nin güvenlik çıkarları sadece Suriye'nin egemenliği, toprak bütünlüğü ve birliği korunarak sağlanmalıdır. Türk yönetimi bu yönde bir yaklaşım geliştiriyor ve biz bunu destekliyoruz," şeklinde konuştu.

Lavrov, Moskova'da düzenlenen çevrim içi bir basın toplantısında, Suriye'deki mevcut duruma dair önemli açıklamalarda bulundu. Suriye'deki Beşşar Esed rejiminin devrilmesinden sonra Rus diplomatlarının geri çağrılmadığını ve Rusya'nın Şam Büyükelçiliği'nin faaliyetlerine aynı şekilde devam ettiğini belirtti.

"Diplomatik temsilciliğimiz üzerinden Suriye’nin yeni yönetim temsilcileriyle temaslarımız devam ediyor. Ayrıca, Rus vatandaşlarının güvenliği ve büyükelçiliğimizin güvenli şekilde çalışması üzerine istişareler yapıyoruz," diyen Lavrov, Suriye ile işbirliğine açık olduklarını vurguladı.

Yeni yönetimin lideri Ahmed Şara'nın Rusya ile ilişkileri uzun süreli ve stratejik olarak nitelendirdiğini ifade eden Lavrov, bu tavrın kendileri tarafından desteklendiğini vurgulayarak, "Suriye ile her alanda işbirliğini sürdürmeye hazırız," dedi.

Batılı ülkelerin, Suriye'deki durumu etki yaratma ve toprak ele geçirme amaçlı ele aldığını savunan Lavrov, Türk yönetiminin Suriye’nin güvenlik sorunlarıyla ilgili endişelerini desteklediklerini ifade etti.

Bakan Lavrov, ABD'nin Suriye'nin doğusundaki toprakları işgal ettiğini belirterek, bu sorunun çözülmesi gerektiğini vurguladı. Bu bölgedeki petrol ve tarım kaynaklarının ihraç edilerek ayrılıkçı grupların desteklenmesi için kullanıldığını kaydetti. Lavrov, "Bu durumu göz önünde bulundurarak Suriye'nin bütünlüğünü korumalıyız," dedi.

İsrail'in Suriye'deki eylemlerine de değinen Lavrov, "İsrail’in kendi güvenliğini başka ülkelerin güvenliği pahasına sağlamaya çalışmaması önemlidir," ifadesini kullandı.

Ukrayna meselesine de değinen Lavrov, ateşkesin sadece zaman kazandırmak için talep edildiğini belirtti. Nihai yasal anlaşmalara ihtiyaç duyulduğunu ve bunların uluslararası hukuk bağlamında ihlal edilmemesi gerektiğini kaydeden Lavrov, ABD ile Ukrayna konusunda istişarelere hazır olduklarını ekledi.

Fransa'nın gizli yollarla Rusya'ya başvurduğunu belirten Lavrov, Ukrayna'nın Batı yapımı uzun menzilli silahlarla Rus topraklarına saldırılar düzenlediğine dikkat çekti. Lavrov, Kiev'in bu saldırılarına karşılık verileceği konusunda uyarıda bulundu.