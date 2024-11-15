Rusya, Ukrayna'da 5 Yerleşim Birimini Ele Geçirdi

Rusya'nın Ukrayna'daki Askeri Faaliyetleri

Rusya Savunma Bakanlığı, son bir haftada Ukrayna'da 5 yerleşim biriminin kontrolünü sağladığını bildirdi. Bu yerleşim birimlerinin 1'i Harkiv, 4'ü ise Donetsk bölgelerinde yer almakta.

Hedef Altyapılar ve Saldırılar

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 9-15 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilen askeri operasyonların detaylarına yer verildi. Rus ordusu, Ukrayna'daki askeri unsurlara yönelik yüksek hassasiyetli silah ve insansız hava araçları (İHA) ile saldırılar düzenledi. Bu saldırıların belirli hedefleri etkilediği belirtildi:

Ukrayna'nın enerji altyapısı,

Askeri havaalanı altyapısı,

Füze parçaları üretim atölyeleri,

İHA üretim ve depolama noktaları,

Mühimmat, patlayıcı madde ve yakıt depoları,

Eğitim ve lojistik merkezleri.

Ele Geçirilen Yerleşim Birimleri

Açıklamada, Kolesnikovka yerleşim biriminin Harkiv bölgesinde, Voznesenka, Volçenka, Stepanovka ve Rovnopol yerleşim birimlerinin ise Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde ele geçirildiği ifade edildi.

Esir Alınan Askerler ve İmha Edilen Donanım

Bu süre zarfında 41 Ukraynalı askerin esir alındığı bilgisi paylaşıldı. Ayrıca, savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait önemli kayıpların da bildirildiği vurgulandı:

648 uçak,

283 helikopter,

35,858 İHA,

586 hava savunma füze sistemi,

19,331 tank ve zırhlı araç,

1,488 çok namlulu roketatar,

17,950 obüs ve havan topu,

28,411 özel askeri araç.

Rusya'nın son operasyonları, savaşın seyrini etkileyen önemli gelişmeleri işaret ediyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.