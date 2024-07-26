Rusya, Ukrayna'daki Askeri Hedeflere 33 Saldırı Düzenledi

Rusya'dan Ukrayna'ya Yoğun Askeri Operasyon

Rusya Savunma Bakanlığı, son bir haftada gerçekleştirilen askeri operasyonlara ilişkin önemli bilgiler paylaştı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, 20 Temmuz - 26 Temmuz tarihleri arasında Rus ordusunun Ukrayna'daki askeri tesislere yönelik 33 grup saldırısı gerçekleştirdiği belirtildi.

Yüksek Hassasiyetli Saldırılar

Açıklamada, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin yüksek hassasiyetli silahlar ve insansız hava araçları (İHA) kullanarak, barut üretim tesisleri, zırhlı araç üretim yerleri ve bu tesislere enerji sağlayan altyapıları hedef aldıkları ifade edildi.

Hedef Altyapılar ve Askeri Tesisler

Saldırının etkilediği noktalar arasında, Ukrayna'ya ait İHA montaj atölyeleri, mühimmat depoları, füze ve topçu silahları, askeri teçhizat ve yabancı paralı savaşçıların geçici dağılım noktaları da yer aldı. Buna ek olarak, bir hafta içerisinde 63 Ukraynalı askerin muharebe hattında teslim olduğu bildirildi.