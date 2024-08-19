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Rusya, Ukrayna’dan Gelen Gazetecilere Karşı Önlemler Alacak

Rusya, Kursk’a giren Ukraynalı gazetecilere yasadışı giriş sebebiyle hukuki işlemler başlatılacak.

Yayın Tarihi: 19.08.2024 19:11
Güncelleme Tarihi: 19.08.2024 19:11
Rusya, Ukrayna’dan Gelen Gazetecilere Karşı Önlemler Alacak

Rusya, Ukrayna Gazetecilerine Yönelik İşlem Yapıyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna'dan Rusya'nın Kursk bölgesine giriş yapan gazetecilere karşı hukuki işlemler yapılacağını açıkladı.

Yasa Dışı Sınır İhlalleri

Zaharova, bazı Batılı gazetecilerin Ukrayna'dan sınırı geçerek Kursk'ta haber yaptığını vurgulayarak, bu durumun yasadışı olduğunu belirtti. Ülke sınırlarını ihlal eden gazetecilere yönelik ceza davalarının açılacağını hatırlattı.

Medya Temsilcilerinin Suçlamaları

Zaharova, bu gazetecilerin "Ukraynalı Nazi propagandası" yaptığını ve bu durumun gazetecilik etiklerine ihanet olduğunu ifade etti. Bu haberlerin, Batı'nın Kiev'e karşı destek sağlaması için zemin hazırladığını öne sürdü.

Örnek Vaka

İtalyan medya kuruluşu RAI'de çalışan muhabir Ilario Piagnerelli'nin, Nazi sembolleriyle yapılan bir röportajın ardından özür dilemeden sosyal medya paylaşımlarını kaldırmasının manidar olduğunu belirten Zaharova, bu tür durumların Batı medyasının Rusya'ya karşı yürüttüğü hibrit saldırıların bir parçası olduğunu vurguladı.

Zaharova, "Bu tür olayların tümü dikkatlice kayıt altına alınmaktadır ve ihlal gerçekleştirenlere karşı gerekli işlemler yapılacaktır" şeklinde konuştu.

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