Rusya, Ukrayna ile Kursk'taki Çatışmalara Devam Ediyor

Rusya, Kursk’a Askeri Takviye Gönderiyor

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusu ile çatışmaların yoğun şekilde devam ettiği Kursk bölgesine asker ve askeri malzeme gönderdiğini duyurdu. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Kursk’ta Ukraynalı askerlere karşı direnen Rus birliklerine takviye kuvvetlerin ulaşmakta olduğu belirtildi.

Askeri Malzeme ve Araç Sevkıyatı

Bölgeye gönderilen takviyeler arasında askerlerin yanı sıra askeri araçlar, mühimmat ve yakıt da yer almakta. Rusya Savunma Bakanlığı, bu takviyelere dair görüntülerin de paylaşıldığını bildirdi. 9 Ağustos tarihinde ilan edilen ilave asker ve askeri araç sevkıyatı, çatışmaların arttığı süreçte gerçekleşti.

Çatışmaların Şiddeti Artıyor

Ukrayna ordusunun 6 Ağustos tarihinde Kursk bölgesine düzenlediği saldırılar, iki ordu arasında şiddetli çatışmalara neden olmuş durumda. Durumun "federal acil" seviyesine yükseltildiği bölgede, 121 bin kişinin tahliye edilmesi hedeflenirken, toplamda 180 bin kişinin tahliye olacağı bilgisi verildi.

Ukrayna ordusunun saldırılarına bağlı olarak, 12 kişinin hayatını kaybettiği ve 10 çocuk da dahil olmak üzere 121 kişinin yaralandığı bildirildi.

Putin Güvenlik Konseyi Toplantısı Yaptı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Güvenlik Konseyi, hükümet üyeleri ve kursk’u yöneten valilerle yaptığı toplantıda, Rus güçlerinden Ukraynalı askerlerin Rus topraklarından çıkarılmasını ve sınır güvenliğinin sağlanmasını talep etti.

Kursk bölgesinin Vali Vekili Aleksey Smirnov, Ukrayna ordusunun 28 yerleşim birimini kontrol altına aldığını ifade ederek, "Kursk toprakları içerisinde 12 kilometre derinliğe girdiler. Cephenin genişliği 40 kilometre." şeklinde konuştu.