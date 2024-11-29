Rusya: Ukrayna Krizinin Çözümü İçin Temel Nedenler Ortadan Kaldırılmalı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna krizinin çözümü için temel nedenlerinin ortadan kaldırılması gerektiğini belirtti. Lavrov, "Bu nedenlerin arasında NATO'nun genişlemesi, Rusya'nın güvenliğine Batı'dan gelen tehditler ve Ukrayna'yı ittifaka dahil etme yönündeki girişimler yer alıyor." ifadesini kullandı.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Lavrov, başkent Moskova’da yabancı misyon temsilcileriyle Ukrayna krizine dair bir yuvarlak masa toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıya 70'ten fazla diplomatik misyon temsilcisi katıldı.

Toplantıda konuşan Lavrov, Rusya'ya karşı Ukrayna konusunda bilgi savaşının sürdüğünü ve Batı'da Rus gazetecilere yönelik baskı yapıldığını vurguladı. Ayrıca, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından hazırlanan raporda Rus gazetecilerin bulunmadığını dile getirerek, "UNESCO Genel Direktörü Audrey Azoulay, Rusya'ya karşı yürütülen bilgi savaşında doğrudan yer alıyor." dedi.

Lavrov, Ukrayna krizinin barış yoluyla çözülmesinden yana olduklarını ifade ederek, "Meselenin barışçıl ve diplomatik araçlarla çözülmesini tercih ediyoruz. Ancak, sorunun temel nedenleri ortadan kaldırılmazsa Ukrayna meselesine yönelik herhangi bir çözüm uzun vadeli ve kalıcı olmayacak." şeklinde konuştu. Ayrıca, Ukrayna'da Rus ve Rusça konuşan vatandaşlarının haklarının korunmasının önemine de işaret etti ve bu ülkeyle ilgili belirledikleri hedeflere ulaşacaklarını sözlerine ekledi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.