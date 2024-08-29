Rusya-Ukrayna Müzakereleri Geçerliliğini Yitirdi

Rusya-Ukrayna Müzakereleri Müzakere edilemez Hale Gelmiş Olabilir

Rusya'nın Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna ile müzakere konusunun Kursk bölgesine düzenlenen saldırılar sonrasında geçerliliğini yitirdiğini ifade etti.

Senegal Dışişleri Bakanı ile Görüşme

Moskova'da Senegal Dışişleri Bakanı Yassine Fall ile bir araya gelen Lavrov, iki ülkenin ilişkilerini ve Afrika'daki güvenlik sorunlarını ele aldı.

Terör Tehdidi Üzerine Uyarılar

Lavrov, Sahra ve Sahel bölgelerinde artan terör tehdidinin kendileri için bir endişe kaynağı olduğunu dile getirdi. DEAŞ ve El Kaide gibi grupların Batı Afrika üzerindeki etkilerinin arttığını belirterek, bu tehditlerle mücadele edilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Ukrayna İle Müzakere İhtimali

Ukrayna'dan gelen saldırıları değerlendiren Lavrov, "Kursk bölgesindeki saldırılardan sonra müzakere konusunun geçerliliği kalmadı,” diyerek her türlü barış teklifinin gözden geçirebileceğini ifade etti.

Batı'nın Silah Gönderim Ciddiyeti

Lavrov, Batı'nın Ukrayna'ya modern silah gönderme miktarını arttırdığına dikkat çekerek, bu durumu oldukça ciddi bulduğunu ifade etti.

Senegal'in Tarafsızlığı Vurguları

Senegal Dışişleri Bakanı yinden Fall, Afrika ülkelerinin karşılaştığı terör saldırılarına dikkat çekerek, "Senegal, bu krizin barış yoluyla çözüleceğini umuyor ve diyalogu teşvik etmeye çağırıyoruz." açıklamasında bulundu.