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Rusya, Ukrayna'nın 113 İHA İle Yaptığı Saldırıyı Duyurdu

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın 113 İHA ile topraklarına yönelik saldırısını engellediğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 03.10.2024 09:20
Güncelleme Tarihi: 03.10.2024 09:20
Rusya, Ukrayna'nın 113 İHA İle Yaptığı Saldırıyı Duyurdu

Rusya Savunma Bakanlığı Açıklama Yaptı

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın 113 insansız hava aracıyla ülke topraklarına saldırdığını bildirdi.

Gece Gerçekleştirilen Saldırıya Ait Detaylar

Bakanlık, saldırıya dair yaptığı açıklamada, “Geçtiğimiz gece, Kiev yönetiminin Rusya Federasyonu topraklarındaki hedeflere uçak tipi insansız hava araçları kullanarak gerçekleştirdiği terör saldırısı girişimi durduruldu.” dedi.

Rusya'nın Savunma Başarıları

Açıklamada, Rus hava savunma sistemlerinin 113 insansız hava aracını imha ettiği kaydedildi. Belgorod bölgesinde 73, Voronej bölgesinde 25, Kursk bölgesinde 14 ve Bryansk bölgesinde 1 İHA'nın düşürüldüğü belirtildi.

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