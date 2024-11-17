Rusya, Ukrayna'nın Askeri Sanayi Enerji Altyapısını Vurdu

Rusya, Ukrayna'nın Askeri Sanayi Altyapısına Saldırdı

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın askeri sanayi alanındaki enerji altyapısı ve işletmelerine karşı uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahlar ve insansız hava araçları (İHA) ile bir dizi saldırı düzenlediğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus askeri güçlerinin Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki faaliyetlerine dair ayrıntılara yer verildi. Açıklamada, "Rusya Silahlı Kuvvetleri, sabah havadan ve denizden uzun menzilli yüksek hassasiyetli silah ve İHA'lar ile Ukrayna'nın askeri sanayi sektörünün çalışmasını sağlayan kritik öneme sahip enerji altyapı unsurlarına ve askeri ürünler imal eden işletmelere yoğun saldırı düzenledi. Tüm belirlenen hedefler vuruldu" ifadeleri kullanıldı.

Karadeniz'de Hedefler Yok Edildi

Ayrıca, Karadeniz'de 4 insansız deniz aracının yok edildiği bilgisi paylaşıldı. Savaşın başlangıcından bu yana, Ukrayna ordusuna ait 648 uçak, 283 helikopter, 36 binden fazla İHA, 586 hava savunma füze sistemi, 19 bin 361 tank ve zırhlı araç, 1489 çok namlulu roketatar, 18 bini aşkın obüs ve havan topu ile 28 bin 465 özel askeri aracın imha edildiği kaydedildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.