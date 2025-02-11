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Rusya, Ukrayna'nın Askeri ve Enerji Tesislerine Saldırı Düzenledi

Rusya, Ukrayna'nın askeri, gaz ve enerji tesislerini yüksek hassasiyetli silahlarla hedef aldı. 40 İHA ise Rus hava savunma sistemleri tarafından vuruldu.

Yayın Tarihi: 11.02.2025 14:06
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 14:06
Rusya, Ukrayna'nın Askeri ve Enerji Tesislerine Saldırı Düzenledi

Rusya'dan Ukrayna'ya Gece Operasyonu

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın askeri, gaz ve enerji tesislerine yönelik gerçekleştirilen saldırıları duyurdu. Gece saatlerinde yapılan bu operasyonla, uzaktan yüksek hassasiyetli silahlar ve insansız hava araçları (İHA) kullanıldığı belirtildi.

Açıklamada Neler Söylenildi?

Bakanlık, bazı önemli noktaları vurgulayarak, "Rusya Silahlı Kuvvetleri, gece karadan, havadan ve denizde uzun menzilli yüksek hassasiyetli silah ve İHA'lar ile Ukrayna'nın savunma sanayi alanındaki işletmelerinin çalışmasını sağlayan gaz ve enerji tesislerine, askeri havaalanı altyapısına ve İHA depolama merkezlerine grup şeklinde saldırı düzenledi. Saldırının hedeflerine ulaşıldı," ifadelerini kullandı.

Ukrayna'ya Ait 40 İHA Vuruldu

Rusya Savunma Bakanlığı, ayrıca gece boyunca Ukrayna'ya ait 40 İHA'nın Rus bölgeleri üzerinde hava savunma sistemleri tarafından yok edildiğini duyurdu. Saldırının detayları ise şöyle: 18 İHA Saratov, 13 İHA Rostov, 6 İHA Bryansk, 2 İHA Volgograd ve 1 İHA Belgorod bölgeleri üzerinde vuruldu.

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