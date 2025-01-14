Rusya, Ukrayna'nın ATACMS ve Storm Shadow Füzeleriyle Saldırı Girişimlerini Açıkladı

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Batı yapımı füzelerle saldırı girişiminde bulunduğunu ve cevapsız kalmayacağı uyarısında bulundu.

Yayın Tarihi: 14.01.2025 18:38
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 18:38
Rusya, Ukrayna'nın ATACMS ve Storm Shadow Füzeleriyle Saldırı Girişimlerini Açıkladı

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Batı yapımı uzun menzilli Kara Taktik Füze Sistemleri (ATACMS) ve "Storm Shadow" (Fırtına Gölgesi) seyir füzeleriyle saldırı girişiminde bulunduğunu bildirdi. Bakanlık, bu durumun karşılık bulacağını vurguladı.

Açıklamaya göre, Ukrayna topraklarından, Bryansk bölgesindeki Rus unsurlarına füze ve insansız hava araçları (İHA) ile saldırı düzenlendi. Bu saldırılar sırasında Amerikan yapımı 6 ATACMS füzesi, İngiliz yapımı 6 Storm Shadow füzesi ve 31 İHA, Rus hava savunma sistemlerince etkisiz hale getirildi. Saldırı girişiminde ise herhangi bir ölü ya da yaralı olmadığı ifade edildi.

Bakanlık, ayrıca Karadeniz üzerinde de 2 Storm Shadow füzesi düşürüldüğünü belirterek, "Batı tarafından desteklenen Kiev yönetiminin eylemleri cevapsız kalmayacak" ifadesini kullandı.

Geçtiğimiz yıl, ABD ve İngiltere'nin Ukrayna'nın Rus topraklarını uzun menzilli silahlarla vurmasına izin verdiği biliniyordu. Rusya Savunma Bakanlığı, son dönemde Ukrayna'nın Rus topraklarına yönelik birkaç kez ATACMS ve Storm Shadow füzeleriyle saldırılar düzenlediğini, buna karşılık olarak ise Ukrayna'nın enerji unsurlarını yüksek hassasiyetli silahlarla hedef aldıklarını duyurdu.

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