Rusya: Ukrayna'nın Belgorod'a Saldırı Girişimi Başarısızlıkla Sonuçlandı

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Belgorod'a düzenlediği saldırı girişiminin püskürtüldüğünü açıkladı.

Yayın Tarihi: 18.03.2025 23:09
Güncelleme Tarihi: 18.03.2025 23:09
Rusya: Ukrayna'nın Belgorod'a Saldırı Girişimi Başarısızlıkla Sonuçlandı

Rusya Belgorod Bölgesi'nde Saldırı Girişimini Püskürttü

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun Belgorod bölgesine yönelik saldırı girişiminde bulunduğunu duyurdu. Açıklamada, Kiev yönetiminin, ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında yapılacak görüşme öncesinde bu eylemi gerçekleştirdiği belirtildi.

Belgord'a Saldırı Girişimi Detayları

Açıklamada, Ukrayna ordusunun, Belgord'un batısındaki Demidovka ve Prilesye yerleşim birimlerine 05:50 sularında saldırı gerçekleştirdiği kaydedildi. Kiev'in bu hamlesinin Putin-Trump görüşmesi öncesinde müzakereleri olumsuz etkileyerek, Trump’ın barış girişimlerini itibarını zedelemeyi hedeflediği öne sürüldü.

Askeri Çatışmaların Seyri

Gün içerisinde, Ukrayna askerlerinin Rusya sınırlarına yönelik toplam 5 kez saldırı düzenlediği belirtildi. Bu saldırılara yaklaşık 200 Ukraynalı asker ile 5 tank, 16 zırhlı muharebe aracı, 3 mayın temizleme aracı ve bir UR-77 uzaktan mayın temizleme sistemi dahil olmak üzere 29 askeri aracın katıldığı bildirildi.

Rusya'nın Karşılık Verdiği Saldırılar

Rus sınırındaki birliklerin, topçu atışları ve FPV dronları desteğiyle tüm saldırıları püskürttüğü açıklanırken, Ukrayna birliklerinin Rusya topraklarına geçişine izin verilmediği ifade edildi. Çatışmalarda, Ukrayna ordusunun yaklaşık 60 asker, 1 tank, 7 zırhlı muharebe aracı ve 3 mayın temizleme aracı kaybettiği bildirildi.

Ukrayna'nın geri çekilen birliklerinin yeni bir saldırı girişiminde bulunmadığı kaydedilirken, Sumi bölgesinde Ukrayna askeri birliklerine yönelik hava ve füze saldırıları düzenlendiği duyuruldu. Böylece, Kiev yönetiminin Rusya-ABD zirvesi öncesinde gerçekleştirdiği provokatif girişimin başarısız olduğu vurgulandı.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'un Yeni Metro Hattı 2025'te Hizmete Girecek

Aksaray Belediyesi'nden Çevre Dostu Kampanya: Atık Yağını Getir, Deterjanı Kap!

Elazığ Tandır Ekmekleri İçin Kuyruklar Oluşuyor: Fiyatı Sadece...

Tekirdağ'da Tüm İşçilere İkramiye Müjdesi: Ay Ay 43.069 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bursa'daki Kız Öğrenci Yurdunda Yangın Paniği
2
Türkiye’nin Berlin Büyükelçiliği'nde Anlamlı İftar Programı
3
İzmir Gaziemir'de Seramik Depo Yangını Kontrol Altına Alındı
4
Bursa'da Silahlı Kavga: 1 Kişi Ağır Yaralı
5
Londra'da İsrail'in Gazze Saldırıları Protesto Edildi
6
Kerkük'te Ramazan Coşkusu: Yetimlerle Buluşma

Emeklilere Banka Promosyonunda Yeni Dönem: SGK Devrede Değil!

İstanbul'da Ziraat Bankası'ndan 89.500 TL Promosyon Müjdesi!

2000-2008 Arası Sigortalılara Kademeli Emeklilik Düzenlemesi!

Kocaeli'de Fabrika İşçilerine Dudak Uçuklatan zam: 176.000 TL!

Elazığ Tandır Ekmekleri İçin Kuyruklar Oluşuyor: Fiyatı Sadece...

Yozgatlı Kadınlara İş Fırsatı: Bakan'dan 1500 Kişi İçin Yeni Destek

Denizli'de Motosiklet Park Sorunu Tarihe Karışıyor!

Aksaray Belediyesi'nden Çevre Dostu Kampanya: Atık Yağını Getir, Deterjanı Kap!

Tekirdağ'da Tüm İşçilere İkramiye Müjdesi: Ay Ay 43.069 TL

Türkiye'de 63 İlde Ücretsiz İnternet Dönemi Başlıyor!

İstanbul'un Yeni Metro Hattı 2025'te Hizmete Girecek

İstanbul, Ankara ve Bolu için Kar Tatili Uyarısı: 26 İl İçin Felaket Senaryosu