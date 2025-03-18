Rusya Belgorod Bölgesi'nde Saldırı Girişimini Püskürttü

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun Belgorod bölgesine yönelik saldırı girişiminde bulunduğunu duyurdu. Açıklamada, Kiev yönetiminin, ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında yapılacak görüşme öncesinde bu eylemi gerçekleştirdiği belirtildi.

Belgord'a Saldırı Girişimi Detayları

Açıklamada, Ukrayna ordusunun, Belgord'un batısındaki Demidovka ve Prilesye yerleşim birimlerine 05:50 sularında saldırı gerçekleştirdiği kaydedildi. Kiev'in bu hamlesinin Putin-Trump görüşmesi öncesinde müzakereleri olumsuz etkileyerek, Trump’ın barış girişimlerini itibarını zedelemeyi hedeflediği öne sürüldü.

Askeri Çatışmaların Seyri

Gün içerisinde, Ukrayna askerlerinin Rusya sınırlarına yönelik toplam 5 kez saldırı düzenlediği belirtildi. Bu saldırılara yaklaşık 200 Ukraynalı asker ile 5 tank, 16 zırhlı muharebe aracı, 3 mayın temizleme aracı ve bir UR-77 uzaktan mayın temizleme sistemi dahil olmak üzere 29 askeri aracın katıldığı bildirildi.

Rusya'nın Karşılık Verdiği Saldırılar

Rus sınırındaki birliklerin, topçu atışları ve FPV dronları desteğiyle tüm saldırıları püskürttüğü açıklanırken, Ukrayna birliklerinin Rusya topraklarına geçişine izin verilmediği ifade edildi. Çatışmalarda, Ukrayna ordusunun yaklaşık 60 asker, 1 tank, 7 zırhlı muharebe aracı ve 3 mayın temizleme aracı kaybettiği bildirildi.

Ukrayna'nın geri çekilen birliklerinin yeni bir saldırı girişiminde bulunmadığı kaydedilirken, Sumi bölgesinde Ukrayna askeri birliklerine yönelik hava ve füze saldırıları düzenlendiği duyuruldu. Böylece, Kiev yönetiminin Rusya-ABD zirvesi öncesinde gerçekleştirdiği provokatif girişimin başarısız olduğu vurgulandı.