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Rusya, Ukrayna'nın Enerji Altyapısına Saldırdığını İddia Ediyor

Rusya, Ukrayna'nın, ABD ile varılan anlaşmalara rağmen enerji altyapısına saldırdığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 08.04.2025 15:04
Güncelleme Tarihi: 08.04.2025 15:04
Rusya, Ukrayna'nın Enerji Altyapısına Saldırdığını İddia Ediyor

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan Açıklama

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın ABD ile yapılan anlaşmaya aykırı olarak, Rusya'nın enerji altyapı tesislerine saldırılar düzenlediğini duyurdu. Bakanlığın yaptığı açıklamaya göre, Ukrayna ordusu son 24 saatte, Rusya'nın Kursk bölgesi ve ilhak edilen Zaporijya bölgesindeki enerji altyapı tesislerini hedef aldı.

İHA Saldırıları ve Kesintiler

Açıklamada, insansız hava araçları (İHA) ile gerçekleştirilen bu saldırıların sonucunda elektrik kesintilerinin meydana geldiği belirtildi. Ukrayna'nın yönetimi, 18 Mart itibarıyla Rusya ile ABD arasında varılan enerji unsurlarına yönelik saldırıların durdurulması anlaşmasını ihlal ederek, Rus enerji altyapısını her gün tek taraflı olarak vurduğunu ifade etti.

Anlaşmaya Dair Bilgiler

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında 18 Mart'ta gerçekleşen görüşme sonrasında, Rusya ve Ukrayna'nın 30 gün boyunca enerji altyapı tesislerine yönelik saldırıları durdurma konusunda anlaştığı duyurulmuştu. Kremlin, yapılan anlaşma gereği Rusya ve Ukrayna'da bulunan petrol rafinerileri ile enerji boru hatları gibi tesislere yönelik saldırıların sonlandırılacağını açıklamıştı.

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