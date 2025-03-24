Rusya, Ukrayna'nın Enerji Altyapısına Saldırlarını Sürdüğünü İddia Ediyor

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın enerji altyapılarına saldırmaya devam ettiğini açıkladı. Ukrayna, Zelenskiy’nin açıklamalarını hiçe sayıyor.

Yayın Tarihi: 24.03.2025 13:37
Güncelleme Tarihi: 24.03.2025 13:37
Rusya, Ukrayna'nın Enerji Altyapısına Saldırlarını Sürdüğünü İddia Ediyor

Rusya, Ukrayna'nın Saldırılarına Tepki Gösterdi

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin yaptığı açıklamalara rağmen, ülkenin enerji altyapılarına yönelik saldırıların sürdüğünü belirtti. Bakanlık, Ukrayna'nın Krasnodar bölgesindeki Hazar Boru Hattı Konsorsiyumu'na (CPC) ait uluslararası boru sistemine yönelik bir saldırı düzenlendiğini duyurdu.

Söz konusu saldırının insansız hava araçları (İHA) ile gerçekleştirildiği ve bu saldırının püskürtüldüğü aktarıldı. Ayrıca, Ukrayna'nın 17 Şubat ve 19 Mart tarihlerinde de benzer saldırılar gerçekleştirdiği kaydedildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Zelensky'nin, ABD'ye iletilenler de dahil olmak üzere yaptığı açıklamaların aksine, Kiev rejimi, Rusya’daki enerji altyapısına yönelik saldırıları kasıtlı bir şekilde planlamaya, hazırlamaya ve gerçekleştirmeye devam ediyor."

Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 18 Mart'ta gerçekleştirdiği görüşme sonrası tarafların, enerji altyapı tesislerine yönelik saldırıları 30 gün boyunca durdurma konusunda anlaşmaya vardığı aktarılmıştı.

Rusya Savunma Bakanlığı ayrıca yapılan başka bir açıklamada, ülke topraklarında gece boyunca 227 İHA ile düzenlenen saldırının da püskürtüldüğünü duyurdu.

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