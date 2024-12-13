DOLAR
34,93 -0,14%
EURO
36,71 -0,18%
ALTIN
2.994,25 0,51%
BITCOIN
3.504.836,9 -0,54%

Rusya, Ukrayna'nın Enerji Altyapısına Yoğun Saldırı Düzenledi

Rusya, Ukrayna'nın enerji altyapısına karşı yoğun saldırılara başladığını açıkladı, ATACMS füzelerine cevap niteliğinde eylemler gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 13.12.2024 13:58
Güncelleme Tarihi: 13.12.2024 13:58
Rusya, Ukrayna'nın Enerji Altyapısına Yoğun Saldırı Düzenledi

Rusya'dan Yanıt: Ukrayna'nın Yakıt ve Enerji Altyapısına Saldırı

Rusya Savunma Bakanlığı, Amerikan yapımı uzun menzilli Kara Taktik Füze Sistemleri (ATACMS) füzeleriyle kendi topraklarına yapılan saldırılara karşı Ukrayna'nın yakıt ve enerji altyapısına yönelik yoğun saldırılar gerçekleştirdiklerini duyurdu.

Bakanlık, Ukrayna'nın dün Taganrog kentindeki askeri havaalanına ATACMS füzeleriyle bir saldırı düzenlediğini hatırlattı. Açıklamada, "Buna karşılık olarak Rusya Silahlı Kuvvetleri, havadan ve denizden uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahlar ve insansız hava araçları (İHA) kullanarak, Ukrayna'nın askeri sanayisinin işleyişini sağlayan kritik öneme sahip altyapıya yoğun saldırılar düzenlemiştir. Saldırının hedeflerine başarıyla ulaştık ve tüm hedefleri vurduk" ifadelerine yer verildi.

Dün yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun, Rostov bölgesindeki askeri havaalanına 6 ATACMS füzesiyle saldırı düzenlediği ve havaalanına ait iki bina, üç askeri otomobil ile otoparkta sivillere ait araçların hasar gördüğü belirtildi. Geçen ay, Ukrayna'nın Rusya'nın Braynsk ve Kursk bölgelerindeki unsurlara karşı da ATACMS füzeleriyle saldırı gerçekleştirdiği aktarılmıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 28 Kasım'da Amerikan ve İngiliz yapımı uzun menzilli silahların Rus topraklarına yönelik kullanımına karşılık olarak Ukrayna'nın askeri unsurlarına 90 füze ve 100 İHA ile saldırdıklarını bildirmişti.

İLGİLİ HABERLER

Halkbank'tan Yılbaşı Öncesi 2.000 TL Alışveriş Desteği!

O ikramiye Ödemeleri Bugün Hesaplarda!

Süleymanpaşa'dan Öğrencilere Harçlık Desteği: Öğrenci Kart İle TL ve Ücretsiz İnternet!

Emlak Konut, Satış Koşullarını Güncelledi: İhale Süreci Artık Daha Kolay!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bakan Tunç: Madde Bağımlılığıyla Mücadelede Önemli Başarılar
2
Boşanma Aşamasındaki Eşini 21 Kez Bıçaklayan Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis
3
Gazze'deki Can Kaybı 44 Bin 875'e Ulaştı: Saldırılar Sürüyor
4
CHP'li Sarıbal: İktidar Rakamlarla Halkı Kandırıyor
5
UNRWA: Gazze'de Günlük Acı ve Eziyet Korkunç Bir Standart Haline Geldi
6
İsrail'in Gazze'deki Hava Saldırılarında 8 Kişi Hayatını Kaybetti
7
Miçotakis ve Al Sani Suriye Gelişmelerini Görüştü

Asgari Ücrette Beklenen Zam Oranı Yükseliyor! O oran açıklanacak

O ikramiye Ödemeleri Bugün Hesaplarda!

İBB Meclisi'nden Şok Zam: Otopark Ücretlerine Yüzde 115 Artış!

BİM'de 6 Taksit İmkanı ve Eve Teslimat: Yeni Ürünler 18 Aralık'ta Geliyor!

Süleymanpaşa'dan Öğrencilere Harçlık Desteği: Öğrenci Kart İle TL ve Ücretsiz İnternet!

Chery'den Aralık Ayında Kış Hazırlıkları için Kaçırılmayacak Fırsatlar!

Barış Arduç ve Hande Erçel Hayranlarına Müjde! 'Aşkı Hatırla'dan İlk Kareler Yayınlandı

Nikotin Yoksunluğuna Elveda: Yeşil Çeri Domates ile Sağlıklı Bir Başlangıç

Emlak Konut, Satış Koşullarını Güncelledi: İhale Süreci Artık Daha Kolay!

Emlak Konut GYO'dan Yatırımcılar İçin Cazip İhale Fırsatları

VakıfBank'tan Emeklilere Özel Ödeme: Ocak Ayında Ek Ödeme Fırsatı

Halkbank'tan Yılbaşı Öncesi 2.000 TL Alışveriş Desteği!