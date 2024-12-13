Rusya, Ukrayna'nın Enerji Altyapısına Yoğun Saldırı Düzenledi

Rusya'dan Yanıt: Ukrayna'nın Yakıt ve Enerji Altyapısına Saldırı

Rusya Savunma Bakanlığı, Amerikan yapımı uzun menzilli Kara Taktik Füze Sistemleri (ATACMS) füzeleriyle kendi topraklarına yapılan saldırılara karşı Ukrayna'nın yakıt ve enerji altyapısına yönelik yoğun saldırılar gerçekleştirdiklerini duyurdu.

Bakanlık, Ukrayna'nın dün Taganrog kentindeki askeri havaalanına ATACMS füzeleriyle bir saldırı düzenlediğini hatırlattı. Açıklamada, "Buna karşılık olarak Rusya Silahlı Kuvvetleri, havadan ve denizden uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahlar ve insansız hava araçları (İHA) kullanarak, Ukrayna'nın askeri sanayisinin işleyişini sağlayan kritik öneme sahip altyapıya yoğun saldırılar düzenlemiştir. Saldırının hedeflerine başarıyla ulaştık ve tüm hedefleri vurduk" ifadelerine yer verildi.

Dün yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun, Rostov bölgesindeki askeri havaalanına 6 ATACMS füzesiyle saldırı düzenlediği ve havaalanına ait iki bina, üç askeri otomobil ile otoparkta sivillere ait araçların hasar gördüğü belirtildi. Geçen ay, Ukrayna'nın Rusya'nın Braynsk ve Kursk bölgelerindeki unsurlara karşı da ATACMS füzeleriyle saldırı gerçekleştirdiği aktarılmıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 28 Kasım'da Amerikan ve İngiliz yapımı uzun menzilli silahların Rus topraklarına yönelik kullanımına karşılık olarak Ukrayna'nın askeri unsurlarına 90 füze ve 100 İHA ile saldırdıklarını bildirmişti.