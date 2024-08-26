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Rusya, Ukrayna'nın Enerji Altyapısını Hedef Aldı

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın enerji altyapısına uzun menzilli silah ve İHA'larla saldırdığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 26.08.2024 12:55
Güncelleme Tarihi: 26.08.2024 12:55
Rusya, Ukrayna'nın Enerji Altyapısını Hedef Aldı

Rusya'nın Ukrayna'ya Yönelik Hava Saldırıları

Rusya Savunma Bakanlığı, sabah saatlerinde Ukrayna'nın enerji altyapısına yüksek hassasiyetli silahlar ve insansız hava araçları (İHA) ile topyekün bir saldırı düzenlediklerini duyurdu.

Yapılan Açıklama

Bakanlık, Rusya-Ukrayna Savaşı çerçevesinde Rus askeri güçlerinin faaliyetleri hakkında detaylı bilgi verdi. Açıklamada, "Rusya Silahlı Kuvvetleri, uzun menzilli silahlar ve İHA’lar kullanarak, Ukrayna'nın askeri sanayiine hizmet eden enerji altyapısının kritik bileşenlerini hedef aldı. Belirlenen tüm hedefler başarıyla vuruldu," ifadeleri kullanıldı.

İHA ve Askeri Lokasyonlar Hedefte

Açıklamada, Ukrayna'daki İHA üretim tesislerine ait iki atölye ile 143 askeri bölgenin, İHA, top ve roket atışlarıyla bombalandığı belirtildi. Ayrıca, operasyon sürecinde, Ukrayna ordusuna ait önemli askeri varlıkların imha edildiği kaydedildi.

İmha Edilen Askeri Varlıklar

Rusya'nın askeri operasyonları sırasında toplamda 640 uçak, 283 helikopter, 30,533 İHA, 575 hava savunma füze sistemi, 17,574 tank ve zırhlı araç, 1,425 çok namlulu roketatar, 13,677 obüs ve havan topu ile 25,234 özel askeri araç imha edildi.

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