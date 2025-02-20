Rusya, Ukrayna'nın Enerji Tesislerine Saldırı Düzenledi

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın savunma sanayiine yönelik enerji tesislerine hava saldırısı gerçekleştirdiğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 15:57
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 15:57
Rusya, Ukrayna'nın Enerji Tesislerine Saldırı Düzenledi

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın savunma sanayisine ait gaz ve enerji tesislerine yönelik uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahlar ve insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlendiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan resmi açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'ya karşı başlattığı eylemler hakkında bilgi verildi ve saldırıların devam ettiği vurgulandı. Açıklamada, "Rus Silahlı Kuvvetleri gece karadan, havadan ve denizden uzun menzilli yüksek hassasiyetli silah ve İHA'lar ile Ukrayna'nın savunma sanayisine ait işletmelerin faaliyetlerini sağlayan gaz ve enerji tesislerine grup şeklinde saldırı düzenledi, belirlenen tüm hedefler vuruldu," ifadelerine yer verildi.

Ayrıca, Ukrayna'ya ait son 24 saat içinde 112 İHA'nın Rus hava savunma sistemlerince düşürüldüğü belirtildi. Savaşın başlangıcından bu yana, Ukrayna ordusuna ait toplamda 655 uçak, 283 helikopter, 44 bin 500'den fazla İHA, 594 hava savunma füze sistemi ve diğer askeri araçların yok edildiği kaydedildi.

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