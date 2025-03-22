Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna'nın Rus enerji tesislerine yönelik saldırılarına karşılık verme hakkını saklı tuttuklarını açıkladı.

Zaharova, Ukrayna'nın Rus enerji tesislerine yönelik art arda düzenlenen saldırılarla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. ABD'nin enerji altyapı tesislerine saldırı yapılmaması yönündeki anlaşmasına rağmen, Kiev'in saldırılarına devam ettiğini vurgulayan Zaharova, 19 Mart tarihinde Kuban'daki bir akaryakıt deposuna ve 21 Mart tarihinde Kursk bölgesindeki Suca doğal gaz ölçüm istasyonuna düzenlenen saldırılara dikkat çekti.

Yapılan açıklamada, Ukrayna ordusuna ait insansız hava araçlarının da konut ve sosyal kurumları hedef aldığına dair bilgiler yer aldı. Zaharova, bu saldırıların, Kiev'in müzakere yeteneğinden yoksun olduğunu ve barışa ulaşma konusundaki isteksizliğini açıkça ortaya koyduğunu ifade etti.

Ayrıca Zaharova, "Kiev'in bu tür hareketleriyle bir kez daha müzakere sürecini baltalamak için provokasyonlara başvuruluyor" diye belirtti. Rusya, Kiev rejiminin bu yıkıcı politikasını sürdürmesi halinde simetrik de dahil olmak üzere karşılık verme hakkını saklı tuttuğunu net bir şekilde belirtti.