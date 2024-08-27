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Rusya, Ukrayna'nın Havaalanlarını İHA ve Yüksek Hassasiyetli Silahlarla Vurdu

Rusya, gece yapılan hava saldırılarıyla Ukrayna'nın havaalanı altyapısını hedef aldı.

Yayın Tarihi: 27.08.2024 15:23
Güncelleme Tarihi: 27.08.2024 15:23
Rusya, Ukrayna'nın Havaalanlarını İHA ve Yüksek Hassasiyetli Silahlarla Vurdu

Rusya'dan Ukrayna'ya Yüzde Yüz Hedef Vurulması

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın havaalanı altyapısına yönelik, gece saatlerinde gerçekleştirilen saldırıların detaylarını paylaştı. Açıklamaya göre, Rus askeri yetkilileri, uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahlar ve insansız hava araçları (İHA) kullanarak Ukrayna'ya büyük bir darbe indirdi.

Askeri Operasyonların Kapsamı

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmede, Hipersonik Kinjal füzeleri gibi gelişmiş silahların kullanıldığına dikkat çekildi. Saldırı sonucunda, belirlenen tüm hedeflerin başarıyla vurulduğu belirtildi. Bu operasyonun, Rusya-Ukrayna Savaşı çerçevesinde gerçekleştirilen önemli bir eylem olduğu vurgulandı.

Kursk Bölgesindeki Çatışmalar Devam Ediyor

Ayrıca, Rus ve Ukrayna orduları arasında Kursk bölgesinde çatışmaların sürdüğünü ifade eden Bakanlık, Ukrayna ordusunun son 24 saatte büyük kayıplar verdiğini duyurdu. Açıklamada, "Ukrayna ordusu, son 24 saatte yaklaşık 400 askerini ve 30 zırhlı aracını kaybetti" denildi.

Ukrayna'nın Saldırı Girişimi

Gece vakti, Ukrayna'nın Rus topraklarındaki unsurlara yönelik saldırı girişimi gerçekleşti ancak bu girişim Rus hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildi. Toplamda 5 İHA, Belgorod ve Kursk bölgelerinde vurularak yok edildi.

Bakanlık, Ukrayna ordusunun 6 Ağustos'tan bu yana Kursk yönünde büyük zayiatlar verdiğini de kaydetti. Bugüne kadar, toplamda 6 bin 600 asker, 73 tank ve çok sayıda zırhlı aracın kaybı olduğu bildirildi.

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