Rusya'dan Ukrayna'ya İtiraz

Rusya Ulusal Terörle Mücadele Operasyonu Başkanı ve Federal Güvenlik Servisi (FSB) Başkanı Aleksandr Bortnikov, Ukrayna'nın, Batılı ülkelerin desteğiyle Kursk bölgesine yönelik bir terörist saldırı gerçekleştirdiğini iddia etti.

Kursk ve Çevresinde Güvenlik Önlemleri Artırılacak

Bortnikov'un başkanlığında yapılan toplantıda, Kursk, Belgorod ve Bryansk gibi bölgelerde terörle mücadele operasyonlarının güçlendirileceği bildirildi. Bortnikov, "Kiev rejimi, kolektif Batı'nın yardımıyla, sivil hedefleri vurmayı amaçlayan bir terör saldırısı gerçekleştirdi," dedi.

Yabancı İstihbarat Tehdidi

Bortnikov, Batılı istihbaratların Rus toplumunda gerilim yaratmak amacıyla gençler üzerinde faaliyetlerini artırdığını vurguladı. Yabancı istihbarat servislerinin terör eylemlerine gençleri dahil etme çabalarına dikkat çekti.

Terör Failleri ve Güvenlik Önlemleri

Bu yıl içinde, Rusya'da 110 terör saldırısının engellendiğini ve 1050'den fazla kişinin çeşitli terör suçlarından gözaltına alındığını belirten Bortnikov, teröristlerin genelde Kuzey Kafkasyalı ve Orta Asyalı göçmenler arasından seçildiğini ifade etti. Ayrıca, güvenlik güçlerinin uluslararası terör örgütlerinin 45 gizli hücresine baskın düzenlediği kaydedildi.

Son Gelişmeler

Ukrayna ordusunun 6 Ağustos'ta Kursk bölgesine saldırıları sonucu meydana gelen çatışmalar sonucunda, 121 bin kişi tahliye edildi. Tüm bu gelişmelerin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, işgal altındaki askerlerin sınır dışı edilmesini ve güvenliğin sağlanmasını istedi. Kursk Valisi Aleksey Smirnov, "Ukrayna ordusu 12 kilometre derinliğe kadar girdi," şeklinde açıklamada bulundu.