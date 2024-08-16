Rusya'dan Kursk Açıklamaları

Rusya'nın üst düzey yetkilisi Nikolay Patruşev, Ukrayna'nın Kursk bölgesinde gerçekleştirdiği operasyonun Batı'nın desteğiyle planlandığını belirtti. Patruşev, "ABD yönetiminin, Kiev'in bu saldırılara karışmadığına dair açıklamaları gerçeği yansıtmıyor," ifadelerini kullandı.

Ukrayna'nın Saldırısı ve Batı'nın Rolü

6 Ağustos tarihinde Ukrayna ordusunun Rus toprakları üzerindeki Kursk bölgesine başlattığı saldırılar sonrası, iki ordu arasında ciddi çatışmalar başladı. Patruşev, Batı'nın Ukrayna'ya sağladığı destek ve askeri eğitmen göndermesiyle bu operasyonun NATO ve Batı istihbaratı tarafından planlandığını vurguladı. “ABD her zaman bir şey söyler ve farklı bir şey yapar,” diyen Patruşev, ABD'nin askeri desteği olmasaydı Kiev'in bu saldırılara cesaret edemeyeceğinin altını çizdi.

Kursk Bölgesinde Durum

Ukrayna'nın 6 Ağustos'taki saldırıları sonrası, Rusya federal acil durum ilan etti. Bu süreçte, Kursk bölgesinden 121 bin kişinin tahliye edildiği, toplamda ise 180 bin kişinin tahliye edileceği açıklandı. Patruşev, bu durumu değerlendirerek, "Ukrayna halkı Amerikan çıkarları yüzünden acı çekiyor," şeklinde konuştu.