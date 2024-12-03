Rusya: Ukrayna'nın NATO Üyeliği Tehdit Oluşturuyor

Kremlin'den Ukrayna'nın NATO Üyeliğine Sert Tepki

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'nın NATO'ya dahil olma ihtimalinin Rusya'nın güvenliği açısından bir tehdit oluşturduğunu belirterek, "Bu konudaki olası karar kabul edilemez," dedi.

Peskov'un Açıklamaları

Peskov, Moskova'da düzenlediği basın toplantısında, Ukrayna'nın NATO'ya katılması konusunu değerlendirerek, bunun Rusya'nın güvenliği için bir tehdit olduğunu ifade etti.

Peskov, "Bu, güvenliğin bölünmezliğine yönelik tezimizle tamamen çelişiyor. Bir ülkenin güvenliği, diğerinin güvenliği pahasına sağlanamaz. Bu, uluslararası ilişkilerin değişmez bir kuralıdır. Dolayısıyla bu karar, bizi tehdit ediyor ve bu durum, Ukrayna'da başlattığımız özel askeri operasyonun nedenlerini ortadan kaldırmıyor," şeklinde konuştu.

Almanya İle İlişkiler

Almanya Başbakanı Olaf Scholz’un Kiev’e destek verme konusundaki açıklamalarını değerlendiren Peskov, Avrupalı temsilcilerin yıkıcı bir çizgiyi sürdürme niyetinde olduğunu belirtti ve tüm hedeflerine ulaşmak için Ukrayna'da özel askeri operasyonlara devam ettiklerinin altını çizdi. Peskov, buna rağmen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Almanya ile temaslara açık olduğunu ifade etti.

ABD'ye yanıt

ABD’nin Ukrayna’ya 725 milyon dolarlık ek silah desteği vermesi söz konusu olduğunda, Peskov mevcut ABD yönetiminin savaşı sonlandırmak istemediğini vurguladı. "Ukrayna’ya bu ve diğer yardım paketleri, olayların seyrini değiştiremez; cephedeki dinamiği etkileme kapasitesine sahip değildir," dedi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.