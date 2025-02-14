Rusya, Ukrayna'nın Nükleer Altyapısına Saldırmadığını Açıkladı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'nın Rus ordusunu Çernobil Nükleer Santrali'ne saldırmakla suçlamasını "kışkırtma" olarak tanımladı.

Peskov, başkent Moskova'da düzenlediği basın toplantısında, "Nükleer altyapıya saldırı söz konusu olamaz. Rus ordusu bunu yapmıyor." açıklamasında bulundu.

ABD'li yetkililerin Ukrayna'ya asker gönderme seçeneğiyle ilgili yorumlarını değerlendiren Peskov, "Bunlar daha önce dile getirilmeyen yeni söylemler. Bu yüzden gerçekleştireceğimiz temaslar sırasında, bu konuda bazı ek açıklamalar almayı bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Ukrayna'nın Rus ordusunun Çernobil Nükleer Santrali'ne saldırdığı yönündeki açıklamalarına yanıt veren Peskov, "Başka bir kışkırtma ve aldatmadan bahsediyoruz. Bu Kiev rejiminin yapmayı sevdiği ve yapmaktan çekinmediği bir şeydir." dedi.

Peskov, Ukrayna'nın devam eden sivil altyapılara saldırılarının ise müzakere sürecini baltalayabileceğini savundu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya'yı tekrar G7 yapısında görmek istediğine dair açıklamalarını ise şöyle değerlendirdi: "G7'nin önemini yitirdiğini defalarca söyledik. Küresel büyüme merkezleri dünyanın başka bölgelerine kaydı. Bu bağlamda G20'deki yapıcı çalışmalarımızı sürdürmeye daha çok ilgi duyuyoruz."

Peskov, ABD, Rusya ve Ukrayna'dan bazı yetkililerin Münih Güvenlik Konferansı marjında bir araya gelebileceğine yönelik iddiaları ise yorumlamadı.