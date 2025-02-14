DOLAR
36,21 -0,31%
EURO
37,9 -0,01%
ALTIN
3.417,79 -0,57%
BITCOIN
3.514.218,14 -0,96%

Rusya, Ukrayna'nın Nükleer Altyapısına Saldırmadığını Açıkladı

Kremlin, Ukrayna'nın nükleer enerji altyapısına yönelik Rus ordusunun saldırdığı iddialarını 'kışkırtma' olarak nitelendirerek yalanladı.

Yayın Tarihi: 14.02.2025 13:47
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 13:47
Rusya, Ukrayna'nın Nükleer Altyapısına Saldırmadığını Açıkladı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'nın Rus ordusunu Çernobil Nükleer Santrali'ne saldırmakla suçlamasını "kışkırtma" olarak tanımladı.

Peskov, başkent Moskova'da düzenlediği basın toplantısında, "Nükleer altyapıya saldırı söz konusu olamaz. Rus ordusu bunu yapmıyor." açıklamasında bulundu.

ABD'li yetkililerin Ukrayna'ya asker gönderme seçeneğiyle ilgili yorumlarını değerlendiren Peskov, "Bunlar daha önce dile getirilmeyen yeni söylemler. Bu yüzden gerçekleştireceğimiz temaslar sırasında, bu konuda bazı ek açıklamalar almayı bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Ukrayna'nın Rus ordusunun Çernobil Nükleer Santrali'ne saldırdığı yönündeki açıklamalarına yanıt veren Peskov, "Başka bir kışkırtma ve aldatmadan bahsediyoruz. Bu Kiev rejiminin yapmayı sevdiği ve yapmaktan çekinmediği bir şeydir." dedi.

Peskov, Ukrayna'nın devam eden sivil altyapılara saldırılarının ise müzakere sürecini baltalayabileceğini savundu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya'yı tekrar G7 yapısında görmek istediğine dair açıklamalarını ise şöyle değerlendirdi: "G7'nin önemini yitirdiğini defalarca söyledik. Küresel büyüme merkezleri dünyanın başka bölgelerine kaydı. Bu bağlamda G20'deki yapıcı çalışmalarımızı sürdürmeye daha çok ilgi duyuyoruz."

Peskov, ABD, Rusya ve Ukrayna'dan bazı yetkililerin Münih Güvenlik Konferansı marjında bir araya gelebileceğine yönelik iddiaları ise yorumlamadı.

İLGİLİ HABERLER

Kozan'da Çiftçilere Yüzde 75 Hibeli Ayçiçeği Desteği

Halkbank'tan Tavas Belediyesi'ne 59.000 TL Promosyon Desteği

Bakan Işıkhan'dan Engelli ve Eski Hükümlü Desteklerine Yüzde 44-45 Zam Müjdesi

Ramazan Öncesi Kırmızı Et Fiyatlarına Zam!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye Sert Eleştiriler: 'Üçlü Masa' Kuruldu
2
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye Sert Mesaj: 'Hançer Kimin Elinde?'
3
BM ILO Raporu: Çin, Tibet ve Sincan'da Zorla Çalıştırma Faaliyetlerini Genişletiyor
4
Sinop'ta Kötü Hava Koşulları Balık Avcılığını ve Fiyatları Vuruyor
5
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yangın Güvenliği İçin Önemli Açıklama
6
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sivil Anayasa Vurgusu
7
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'ın Gazze Planına Sert Tepki

İstanbul İçin Kar Alarmı: 20 İlde Sarı Kodlu Uyarı Yayınlandı

Tunceli, İstanbul ve Adıyaman'da Öğrenci Destek Programları Başladı

Bakan Işıkhan'dan Engelli ve Eski Hükümlü Desteklerine Yüzde 44-45 Zam Müjdesi

Kozan'da Çiftçilere Yüzde 75 Hibeli Ayçiçeği Desteği

Santorini'nin Volkanik Aktivitesi Korkutuyor: Uyarılar Artıyor

4A-4B-4C'liler Dikkat: SGK'nın size ödemesi olabilir

Emekliler İçin Bayram İkramiyesi Müjdesi: 27.630 TL Olması Bekleniyor

Ramazan Öncesi Kırmızı Et Fiyatlarına Zam!

Ramazan Hazırlıkları: Sofraları Etkileyecek Zamlar Başladı

Halkbank'tan Tavas Belediyesi'ne 59.000 TL Promosyon Desteği

Ramazan Öncesi Kızılay'dan İhtiyaç Sahiplerine Büyük Destek

İzmir'de Öğrencilere Yüzde 50 Ulaşım İndirimi! 1 Mart'ta Başlıyor