Rusya, Ukrayna'nın Savunma Sanayi Tesislerini Hedef Aldı

Rusya'nın Hedefinde Ukrayna'nın Enerji Tesisleri

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın savunma sanayi alanındaki gaz ve enerji tesislerini uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahlarla vurduklarını bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'ya yönelik eylemleri hakkında bilgiler paylaşıldı.

Saldırının Detayları

Açıklamaya göre, "Rusya Silahlı Kuvvetleri, gece boyunca uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahlarla Ukrayna'nın savunma sanayi alanındaki işletmelerin çalışmasını sağlayan gaz ve enerji altyapısı tesislerine grup saldırıları düzenledi. Saldırı başarılı geçti ve belirlenen tüm hedefler vuruldu." denildi.

Uçak ve Deniz Araçları Hedef Alındı

Bakanlığın açıklamasında ayrıca, gece boyunca Ukrayna'ya ait 9 insansız hava aracının (İHA) Rus bölgeleri üzerinde hava savunma sistemlerince yok edildiği belirtilirken, "İHA'lardan 7'si Byransk, 1'i Belgorod, 1'i de Saratov bölgeleri üzerinde düşürüldü." ifadelerine yer verildi.

Ayrıca, Ukrayna'ya ait bir insansız deniz aracının da Karadeniz'de imha edildiği aktarıldı.