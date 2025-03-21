Rusya, Ukrayna'nın Savunma Sanayisine Saldırılarını Artırdı

Rusya, Ukrayna'nın Savunma Sanayisini Hedef Aldı

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son bir haftada (15-21 Mart) Ukrayna'nın savunma sanayisi unsurlarına yönelik yüksek hassasiyetli silah ve insansız hava araçları (İHA) ile saldırılar gerçekleştirildiği bildirildi.

Saldırıların Ayrıntıları

Bakanlığın açıklamasında, Rus ordusunun bu dönemdeki faaliyetlerine dair bilgilere yer verildi. Saldırılarda, askeri havaalanı altyapısı, İHA üretim, depolama ve eğitim merkezleri ile mühimmat depolarının vurgulandığı belirtildi. Ayrıca, Ukraynalı askerlerin geçici olarak konuşlandırıldığı noktaların da hedef alındığı ifade edildi.

Önemli Stratejik Noktaların Ele Geçirilmesi

Açıklamada, hafta içinde Zaporijya bölgesindeki Stepovoye yerleşim yerinin kontrol altına alındığı, Rusya'nın toprağı olan Kursk bölgesinde ise Zaoleşenka ve Rubanşçina yerleşim birimlerinin geri alındığı kaydedildi.

Uçak ve İHA Kaybı

Ukrayna'ya ait toplam 1113 İHA'nın Rus hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğü de açıklamada yer aldı. Savaşın başlangıcından bu yana, Ukrayna ordusuna ait kayıplar şu şekilde rapor edilmiştir: 658 uçak, 283 helikopter, 47,719 İHA, 601 hava savunma füze sistemi, 22,420 tank ve zırhlı araç, 1,530 çok namlulu roketatar, 22,788 obüs ve havan topu ile 33,187 özel askeri araç.