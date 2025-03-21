Rusya, Ukrayna'nın Savunma Sanayisine Saldırılarını Artırdı

Rusya Savunma Bakanlığı, son bir haftada Ukrayna'nın savunma sanayisine yönelik hava saldırıları gerçekleştirdiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 21.03.2025 15:55
Güncelleme Tarihi: 21.03.2025 15:55
Rusya, Ukrayna'nın Savunma Sanayisine Saldırılarını Artırdı

Rusya, Ukrayna'nın Savunma Sanayisini Hedef Aldı

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son bir haftada (15-21 Mart) Ukrayna'nın savunma sanayisi unsurlarına yönelik yüksek hassasiyetli silah ve insansız hava araçları (İHA) ile saldırılar gerçekleştirildiği bildirildi.

Saldırıların Ayrıntıları

Bakanlığın açıklamasında, Rus ordusunun bu dönemdeki faaliyetlerine dair bilgilere yer verildi. Saldırılarda, askeri havaalanı altyapısı, İHA üretim, depolama ve eğitim merkezleri ile mühimmat depolarının vurgulandığı belirtildi. Ayrıca, Ukraynalı askerlerin geçici olarak konuşlandırıldığı noktaların da hedef alındığı ifade edildi.

Önemli Stratejik Noktaların Ele Geçirilmesi

Açıklamada, hafta içinde Zaporijya bölgesindeki Stepovoye yerleşim yerinin kontrol altına alındığı, Rusya'nın toprağı olan Kursk bölgesinde ise Zaoleşenka ve Rubanşçina yerleşim birimlerinin geri alındığı kaydedildi.

Uçak ve İHA Kaybı

Ukrayna'ya ait toplam 1113 İHA'nın Rus hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğü de açıklamada yer aldı. Savaşın başlangıcından bu yana, Ukrayna ordusuna ait kayıplar şu şekilde rapor edilmiştir: 658 uçak, 283 helikopter, 47,719 İHA, 601 hava savunma füze sistemi, 22,420 tank ve zırhlı araç, 1,530 çok namlulu roketatar, 22,788 obüs ve havan topu ile 33,187 özel askeri araç.

İLGİLİ HABERLER

Bursa'da TOKİ'den Uygun Fiyatlı Konut Fırsatı!

Denizli'den Anneler ve Anne Adaylarına Özel Destek Projeleri

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Promosyon İhalesi: 24 Mart'ta Rekor Artış Bekleniyor

Bilecik'te 65 Yaş Üstüne Ücretsiz Sağlık Desteği!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türkiye'nin İlk Astronotu Alper Gezeravcı, Siirt'te Öğrencilere Uzay Yolculuğunu Anlattı
2
Fatih'te İki İETT Otobüsünün Çarpışması Trafiği Olumsuz Etkiledi
3
Siirt'te Coşkulu Nevruz Bayramı Kutlaması
4
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 21 Mart'ı Bahar ve Kardeşlik Bayramı İlan Etmeye Davet Ediyor
5
Kazakistan'da Baharın Müjdecisi Nevruz Bayramı Coşkuyla Kutlanıyor
6
İzlanda'nın Eğitim Bakanı İstifa Etti: 36 Yıl Önceki İlişkisi Şok Yarattı
7
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Yeni haritalar çizenler emellerine ulaşamayacak'

İzmir'de Ramazan Desteği Sürüyor: Koli Koli Yardım Dağıtımı

Bilecik'te 65 Yaş Üstüne Ücretsiz Sağlık Desteği!

Karadenizlilere Müjde: Ücretsiz Jersey İneği Suni Tohumlama Projesi Başlıyor

Erzincan'da Taksi Ücretlerine Şok Zam! Yeni Tarifeler Açıklandı

Soğuk Havaya Veda Edebiliriz, Ancak Yeni Bir Sıcaklık Dalgası Geliyor!

Denizli'den Anneler ve Anne Adaylarına Özel Destek Projeleri

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Promosyon İhalesi: 24 Mart'ta Rekor Artış Bekleniyor

Manisa’da 21 Mart’ta Mesir Macunu ve Nevruz Kutlaması Coşkusu!

Manisa'dan Öğrencilere Burs Müjdesi: Mart Ödemeleri Hesaplara Aktarıldı!

Bursa'da TOKİ'den Uygun Fiyatlı Konut Fırsatı!

Konya'da Çiftçilere Yüzde 50 Hibe Destekli Nohut Tohumu Dağıtımı Başladı

Eskişehir'de Toplu Taşımaya Zam! 900 Bin Kişiyi Etkileyecek