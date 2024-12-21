DOLAR
35,19 0%
EURO
36,73 -0,07%
ALTIN
2.968,28 0,03%
BITCOIN
3.426.383,32 -0,64%

Rusya, Ukrayna'nın Tataristan'a İHA Saldırısını Terör Eylemi Olarak Değerlendirdi

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'nın Tataristan'a düzenlediği İHA saldırısını 'terör eylemi' olarak nitelendirdi.

Yayın Tarihi: 21.12.2024 18:25
Güncelleme Tarihi: 21.12.2024 18:25
Rusya, Ukrayna'nın Tataristan'a İHA Saldırısını Terör Eylemi Olarak Değerlendirdi

Rusya, Ukrayna'nın Tataristan'a Gerçekleştirdiği İHA Saldırısını Kınadı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna’nın insansız hava araçlarıyla (İHA) Tataristan Cumhuriyeti'ne yönelik gerçekleştirdiği saldırının "terör eylemi" olduğunu duyurdu.

Saldırı Detayları ve Kılanma

Zaharova, Tataristan Cumhuriyeti’nin başkenti Kazan’a yönelik saldırıda sivil altyapının hasar gördüğüne dikkat çekerek, Ukrayna'nın eylemlerini sert bir şekilde eleştirdi. Zaharova’nın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Kiev yönetimi, yeniden terör eylemi gerçekleştirdi. Kiev, cephedeki yenilgiden duyduğu aciz öfkesini Rusya'nın sivil halkından çıkarıyor. Tataristan'ın başkentine yapılan saldırı, BRICS Zirvesi'nin ekimde başarılı şekilde düzenlenmesinin intikamıdır. Uluslararası toplumu, Zelenskiy yönetiminin suç içerikli eylemlerine sert tepki göstermeye çağırıyoruz. Terörün hiçbir haklı gerekçesi olamaz. Terör, göz ardı edilemez, kınanmayı hak ediyor."

Güvenlik Durumu

Rusya Savunma Bakanlığı, bugün Ukrayna’nın İHA'lar ile Kazan kentindeki sivil altyapıya saldırılar düzenlediğini bildirmişti. Tataristan Cumhuriyeti'nin basın servisinden yapılan açıklamada, saldırıda yaralı ve ölen olmadığı, saldırı sonrası güvenlik önlemlerinin alındığı belirtilmiştir.

İLGİLİ HABERLER

2024'te Güvenlik Alanında Yeni İş Fırsatları: Jandarma ve Sahil Güvenlik Personel Alım İlanı

Öğrencilere 10.000 TL Eğitim Desteği: Dağıtımlara Başladı

Yeni Yılda Borçlarınıza Faizsiz Çözüm! Bankalar 75.000 TL Veriliyor

Evlilik Hayalleri Yüksek Zamlarla Tehdit Altında: Yüzde 870 Zam

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
AFAD'dan 18 İl için Kuvvetli Yağış Uyarısı
2
CHP Genel Başkanı Özel, Sosyalist Enternasyonal Konsey Toplantısı'nda Göç Yüküne Dikkat Çekti
3
Cumhurbaşkanı Erdoğan Muğla'da İçme Suyu Sorununu Çözecek Projeleri Açıkladı
4
Çorum'da Akaryakıt İstasyonuna Çarpan Otomobilde 3 Yaralı
5
Kadın Ustalar Baklava Yarışmasında Yeteneğini Konuşturdu
6
Diyarbakır'da Aileler Arasında Silahlı Kavga: 1 Ölü, 4 Yaralı
7
Marmaray Yeni Rekor Kırarak 743 Bin Yolcu Taşıdı

25 Aralık'ta Öğrencilere 4.000 TL ile 6.000 TL Destek Ödemesi!

Yeni Yılda Her Şişe 25 Kuruş: Depozito Yönetim Sistemi Başlıyor

2025'te Maaşlara Yüzde 12 Zam: Ocak Ayında Uygulama Başlayacak

TOKİ'nin 250 Bin Sosyal Konut Projesi: Dar Gelirli Vatandaşa Umut Oluyor

Yeni Yılda Borçlarınıza Faizsiz Çözüm! Bankalar 75.000 TL Veriliyor

Ziraat Bankası'ndan Yeni Yıl için Kaçırılmayacak Fırsat: 3.000 TL Hediye!

TOKİ'den 90.000 TL'den Başlayan Arsa Satışlarıyla Ev Sahibi Olma Fırsatı!

Emekliye 5 Bin Lira Destek! Maaşa ek verilecek

Evlilik Hayalleri Yüksek Zamlarla Tehdit Altında: Yüzde 870 Zam

Öğrencilere 10.000 TL Eğitim Desteği: Dağıtımlara Başladı

Yeni Yıl Öncesi Ekmeğe Zam! Fırıncılar Açıklama Yaptı

2024'te Güvenlik Alanında Yeni İş Fırsatları: Jandarma ve Sahil Güvenlik Personel Alım İlanı