Rusya, Ukrayna'nın Tataristan'a Gerçekleştirdiği İHA Saldırısını Kınadı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna’nın insansız hava araçlarıyla (İHA) Tataristan Cumhuriyeti'ne yönelik gerçekleştirdiği saldırının "terör eylemi" olduğunu duyurdu.

Saldırı Detayları ve Kılanma

Zaharova, Tataristan Cumhuriyeti’nin başkenti Kazan’a yönelik saldırıda sivil altyapının hasar gördüğüne dikkat çekerek, Ukrayna'nın eylemlerini sert bir şekilde eleştirdi. Zaharova’nın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Kiev yönetimi, yeniden terör eylemi gerçekleştirdi. Kiev, cephedeki yenilgiden duyduğu aciz öfkesini Rusya'nın sivil halkından çıkarıyor. Tataristan'ın başkentine yapılan saldırı, BRICS Zirvesi'nin ekimde başarılı şekilde düzenlenmesinin intikamıdır. Uluslararası toplumu, Zelenskiy yönetiminin suç içerikli eylemlerine sert tepki göstermeye çağırıyoruz. Terörün hiçbir haklı gerekçesi olamaz. Terör, göz ardı edilemez, kınanmayı hak ediyor."

Güvenlik Durumu

Rusya Savunma Bakanlığı, bugün Ukrayna’nın İHA'lar ile Kazan kentindeki sivil altyapıya saldırılar düzenlediğini bildirmişti. Tataristan Cumhuriyeti'nin basın servisinden yapılan açıklamada, saldırıda yaralı ve ölen olmadığı, saldırı sonrası güvenlik önlemlerinin alındığı belirtilmiştir.