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Rusya, Ukrayna'nın Uzun Menzilli Silah Saldırılarına Yanıt Vereceğiz

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Ukrayna'nın Rus topraklarına yapılan saldırıları yanıtlayacaklarını açıkladı.

Yayın Tarihi: 19.11.2024 18:49
Güncelleme Tarihi: 19.11.2024 18:49
Rusya, Ukrayna'nın Uzun Menzilli Silah Saldırılarına Yanıt Vereceğiz

Rusya, Ukrayna'nın Uzun Menzilli Saldırılarına Cevap Veriyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'nın Rus topraklarına yönelik uzun menzilli silah saldırılarını Batı'nın Rusya'ya karşı yürüttüğü savaşta yeni bir aşama olarak değerlendireceklerini ve bu saldırılara yanıt vereceklerini duyurdu.

Lavrov, Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nin ardından gerçekleştirilen basın toplantısında, ABD'nin Ukrayna'ya sağladığı uzun menzilli silahların Rusya topraklarında kullanım izni tanıdığına yönelik iddialara dikkat çekti. Ancak, bu bilgilerin Beyaz Saray ve Pentagon tarafından henüz teyit edilmediğini belirtti.

Ukrayna ordusunun Amerikan yapımı Kara Taktik Füze Sistemleri (ATACMS) ile Bryansk bölgesine düzenlediği saldırılara değinen Lavrov, "Gece ATACMS füzelerinin kullanımı, Batı'nın gerginliği artırmak istediğine dair bir sinyal. Amerikalıların desteği olmadan böyle yüksek teknolojiye sahip füzelerin kullanılması mümkün değil" şeklinde konuştu.

Lavrov ayrıca, Rusya'nın nükleer doktrinini güncellediğini belirtirken, bu doktrinin Batı'da dikkate alınmasını umduğunu vurguladı. Nükleer silahların caydırıcılık ve nükleer savaşı önleme aracı olduğuna inandıklarını sözlerine ekledi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un daha önce Ukrayna'ya "Taurus" füzeleri vermek istemediğini hatırlatan Lavrov, bu kararı sorumlu bir tutum olarak değerlendirdi.

Olayın Arka Planı

Amerikan Washington Post gazetesinde yer alan habere göre, ABD yönetimi, Ukrayna'ya sağladığı uzun menzilli ATACMS füzelerini sınırlı bir şekilde Rusya topraklarında kullanma izni vermişti. Rusya Savunma Bakanlığı ise Ukrayna'nın Bryansk bölgesine yaptığı saldırıyı doğrulamıştı.

Ayrıca, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, balistik füze saldırılarına karşı nükleer silah kullanılmasına olanak tanıyan bir doktrini onayladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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