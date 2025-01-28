Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan Açıklama

Rusya Dışişleri Bakanlığı Büyükelçisi Rodion Miroşnik, Ukrayna ordusunun geçen yıl gerçekleştirdiği saldırılarda 800'ü aşkın sivilin hayatını kaybettiğini belirtti. Miroşnik, başkent Moskova'da düzenlediği çevrim içi basın toplantısında, Ukrayna'nın Rus topraklarına yönelik saldırılarına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Ukrayna'nın Saldırıları ve Sivil Kayıplar

Miroşnik, Ukrayna'nın suç işlediğini ifade ederek, 2024 yılı itibarıyla Rus sivil unsurlarına yönelik saldırılarda 87 binden fazla mühimmat kullanıldığını dile getirdi. Geçen yıl 5.399 sivil Ukrayna'nın saldırılarına maruz kalmışken, bunlardan 809'u hayatını kaybetti. Ayrıca, yaklaşık 350 çocuk yaralanırken, 51 çocuk da yaşamını yitirdi.

Son Durum ve Uluslararası Destek

Miroşnik, son bir hafta içinde Rus topraklarına yönelik düzenlenen 1.800'den fazla mühimmatla saldırı gerçekleştirildiğini ve bu saldırılarda 13 kişinin hayatını kaybettiğini, 100'e yakın kişinin de yaralandığını aktardı. Büyükelçi, bu saldırılarda ABD, Almanya, Güney Kore ve Çekya dahil yaklaşık 18 Batılı ülkeden Ukrayna'ya tedarik edilen mühimmatların kullanıldığını vurguladı.