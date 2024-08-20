Rusya, Ukrayna Sınırındaki Üç Yeni Askeri Birlik Kurdu

Rusya'dan Yeni Askeri Birlikler

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ile olan sınır bölgeleri olan Belgorod, Kursk ve Bryansk'ta üç yeni askeri birlik kurulduğunu açıkladı. Bu birliklerin, bölgenin güvenliğini sağlamak amacıyla oluşturulduğu bildirildi.

Koordinasyon ve Güvenlik Toplantısı

Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov, bu konudaki koordinasyon toplantısında, oluşturulan üç birliğin yöneticileri ile bakanlık yetkilileri arasında doğrudan bir iletişim kurulduğunu belirtti. Belousov, "Sınır bölgelerinin askeri güvenliği için sürekli bir iletişim sağlıyoruz," dedi.

Günlük Görevlerin Belirlenmesi

Koordinasyon Kurulu, her bir görev için sorumlu yetkililer belirledi. Belousov, "Eğer bir sorunun kendi seviyesinde çözülmesi mümkün olmazsa, sorun bana iletilecek ve gereken kararı ben vereceğim," ifadelerini kullandı.

Koruma Sorumluluğu

Ayrıca, Rusya Genelkurmay Başkanlığı'nın bir temsilcisi ile yeni askeri birliklerin komutanları, bölgede yaşayan vatandaşların insansız hava araçları ve diğer saldırı araçlarına karşı korunmasından sorumlu tutulacaklar.

Devam Eden Çatışmalar

Ukrayna ordusunun 6 Ağustos'ta Rusya'nın Kursk bölgesine müdahalesi ile başlayan çatışmalar, iki ülke arasında gerginliğin artmasına yol açtı ve bu durum her iki tarafın askeri stratejilerini yeniden gözden geçirmesine neden oldu.