Rusya, Ukrayna'ya Ait 32 İHA'yı Imha Etti

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan Açıklama
Rusya Savunma Bakanlığı, bu gece Ukrayna'nın Rus topraklarına yönelik düzenlediği saldırı girişiminde 32 insansız hava aracının (İHA) etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Saldırının Detayları
Bakanlık, Kiev yönetiminin düzenlediği bu saldırının engellendiğini belirterek, "Kursk bölgesinde 26, Yaroslavl bölgesinde 6 İHA, Rus hava savunma sistemleri tarafından yok edildi." ifadelerini kullandı. Önceki Gelişmeler
Öte yandan, Rusya Savunma Bakanlığı daha önce, Ukrayna'nın aynı gün içerisinde gerçekleştirdiği başka bir saldırıda da 75 İHA'nın vurulduğunu açıklamıştı.