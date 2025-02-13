Rusya, Ukrayna'ya Ait 83 İHA'yı Gece Vurdu

Rusya, 83 İHA'yı Düşürdü

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya ait 83 insansız hava aracının (İHA) gece saatlerinde Rus bölgeleri üzerinde vurulduğunu duyurdu. Bakanlık, Ukrayna ordusunun İHA'larla Rus topraklarına saldırıda bulunduğunu bildirdi.

Hava Savunma Sistemleri İş Başında

Açıklamada, Rus hava savunma sistemleri tarafından 83 İHA'nın düşürüldüğü ifade edildi. Bu İHA'ların dağılımı ise şöyle belirlendi:

37 İHA Bryansk bölgesinde

Bryansk bölgesinde 24 İHA Kursk ve Lipetsk bölgelerinde

Kursk ve Lipetsk bölgelerinde 9 İHA Tver bölgesinde

Ek olarak, Belgorod, Kaluga, Smolensk ve Voronej bölgelerine yönelik gerçekleştirilen İHA saldırılarının da etkili bir şekilde püskürtüldüğü açığa çıktı.