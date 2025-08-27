Rusya: Ukrayna'ya Avrupalı Birliklerin Konuşlandırılmasına Olumsuz Bakıyoruz

Kremlin'den NATO uyarısı ve temaslara ilişkin değerlendirme

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'da güvenlik garantileri kapsamında Avrupalı birliklerin konuşlanması olasılığına olumsuz yaklaştıklarını söyledi.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilerin sorularını yanıtlarken, güvenlik garantileri konusunun gündemde önemli bir yer tuttuğunu belirtti ve şu anda bu konuyu kamuya açık olarak değerlendirmek istemediklerini vurguladı: 'Bunu genel verim açısından faydalı bulmuyoruz.'

Avrupalı birliklerin fiilen bulunmadığını, bunların çoğunun NATO üyesi belirli ülkelerin birlikleri olduğunu kaydeden Peskov, 'Ukrayna'da NATO altyapısı bulunması da çatışmanın çıkmasındaki gerekçelerden biriydi.' ifadelerini kullandı.

Rusya ile Ukrayna arasındaki temasların daha yüksek düzeyde yapılmasına ilişkin soru üzerine Peskov, 'Daha yüksek veya en yüksek seviyede temasların, daha etkin bir hale gelebilmesi için çok iyi bir şekilde hazırlanılması gerekiyor.' yanıtını verdi.

ABD ile temasların sürdüğünü belirten Peskov, 'ABD Başkanı Donald Trump'ın çabaları gerçekten de bu karmaşık ve bizim başlatmadığımız uzun süreli çatışmanın çözümüne yardımcı oluyor.' değerlendirmesinde bulundu.

Peskov ayrıca, Rusya ile Ukrayna heyet başkanları arasındaki temasların devam ettiğini ve iki ülke heyetleri arasındaki müzakerelerde bir sonraki turun ne zaman yapılacağının henüz somutlaşmadığını kaydetti.